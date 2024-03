Sähkösavuke sauhuaa nuorilla kovin yleisesti – aikuiset voivat vaikuttaa

Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsemiseen etsitään ratkaisuja Pirkanmaalla 7.3.2024 12:41:11 EET | Tiedote

Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja mielenterveys- tai päihdepalvelujen tarve on kasvanut viime vuosina, ja kaikissa apua tai hoitoa tarjoavissa yksiköissä neuvoloista sairaaloihin on ylikuormitusta. Ongelmia selvittämään ja ratkaisemaan on nyt Pirkanmaan hyvinvointialueella nimitetty selvitystyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.