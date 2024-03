Tuore tutkimus kertoo: valtaosa arabian-, darin-, somalin- ja soraninkielisistä miehistä kokee Suomen kodikseen

Länsisataman laajennuksen ja satamatunnelin ympäristövaikutukset on arvioitu – jatkosuunnittelussa tärkeä varmistaa haittojen ehkäisy ja lieventäminen 11.3.2024 15:20:00 EET | Tiedote

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen ja satamatunnelin ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). YVA tuottaa tietoja hankkeen jatkosuunnitteluun ja kaavoitukseen, ja sen tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa. ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset aiheutuvat etupäässä satamatunnelin rakentamisesta. Vähäisimmät ympäristövaikutukset on hankevaihtoehdolla D.