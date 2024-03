Joona Räsänen: Ministeri Rantasen takki kääntyi heti kun tilaisuus tarjoutui

Talousvaliokunnan sd-edustajat: Vihreän siirtymän edistäminen, valtiotukipolitiikan suunta ja uusi teollisuuspolitiikka EU-vaikuttamisen keskiöön 14.3.2024 14:48:39 EET | Tiedote

Hallituksen linjaus EU-vaikuttamisen avaintavoitteista tulevalle parlamenttikaudelle 2024-2029 on laihaa luettavaa. SDP:n mielestä vihreän kehityksen ohjelman jatko, sen edistäminen ja rahoituksen turvaaminen on nostettava EU:n prioriteetiksi ja Suomen on ajettava tätä tavoitetta kaikin tavoin. Vain näin saamme Suomeen uutta työtä, vihreää teollisuutta ja vientituloja.