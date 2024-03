Liikunnallisen elämäntavan hankkeisiin yli 3,5 miljoonaa euroa

Avustusten tavoitteena on lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kaikenikäisille sekä erityisesti niille, jotka liikkuvat suositeltua vähemmän. Tänä vuonna liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten haussa oli kaksi pääpainopistealuetta: Liikkuva varhaiskasvatus ja Ikiliikkuja.

Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeissa tavoitteena on tukea liikunnallista toimintakulttuuria. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä.

Ikiliikkuja-hankkeissa puolestaan tavoitteena on lisätä kotona asuvien ja toimintakyvyn heikentymisvaarassa olevien ikäihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. Pyrkimyksenä on ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyminen ja paraneminen.

Avustusta myönnettiin myös muihin haun kohteisiin, joita ovat esimerkiksi eri-ikäisten liikuntaneuvonta, lasten ja nuorten liikunta, perheliikunta, luontoliikunta, soveltava liikunta sekä monen ikäryhmän yhteiset hankkeet.

Hankkeet voivat jopa auttaa muuttamaan elämän suuntaa

Aviavustukset.fi-verkkosivustolla julkaistaan tarinoilta hankkeista, jotka ovat saaneet aluehallintovirastolta avustusta toimintaansa. Liikunnallisen elämäntavan avustukset mahdollistavat hankkeita, joiden toiminta ulottuu monien tavallisten kuntalaisten arkeen.

Porissa käynnistyi maaliskuussa 2023 ”Jokaisella on oikeus liikkua” -hanke. Tavoitteena on liikkumisen ja harrastamismahdollisuuksien lisääminen 18–29-vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien nuorten arkeen. Kohderyhmän nuoria on erittäin haastava tavoittaa ja monen arki voi olla merkittävästi kuormittunutta, esimerkiksi neuropsykiatrisiin piirteisiin tai päihteiden käyttöön liittyen. Harrastaminen tai sen puuttuminen ei silloin ole elämän ykkösjuttu.

-Hankkeen kautta on onnistuttu jo ensimmäisen vuoden aikana tavoittamaan nuoria, jotka ovat kaupungin palveluiden ulkopuolella, mutta joilla saattaa liikunnan ja harrastamisen lisäksi olla tarvetta myös muihin palveluihin. Palkitsevaa matkan varrella on ollut se, että haasteistaan huolimatta moni kohdattu nuori on sitoutunut hankkeen liikuntatoimintoihin ja osoittanut vahvaa halua osallistua yhteiseen tekemiseen, sanoo hankekoordinaattori Hanne Mailanen.

-Tämä on vahvistanut käsitystä siitä, että hankkeessa tehdään merkityksellistä työtä. Nuorten kokema hyvinvointi on lisääntynyt, mikä saattaa avata mukaan lähteneelle nuorelle uudenlaisia elämänkulun reittejä, Mailanen summaa.

