Maija-Riitta Ollilan uutuuskirja ohjaa pois hämmentävästä hyvinvointihälystä kohti omaa voimaa

“Kirjoitan elinvoimasta ja energiasta, koska niistä on ollut aina pulaa: olen etsinyt voimanlähteitä koko aikuiselämäni ajan. Olen edelleen etsintäretkellä, joten rohkenen jakaa tähänastiset löydökset”, kertoo Maija-Riitta Ollila uutuuskirjassaan Kohti omaa voimaa.

Teos korostaa, että paremman terveyden tavoittelun ei tarvitse olla elämän ankeuttamista. Se voi olla suuri seikkailu, joka johdattaa terveyteen yksilöllisin menetelmin. Laihduttamisen sijaan onkin etsittävä elinvoimaa. Kun se kasvaa, kullekin sopiva optimipaino seuraa. Voimaantuneena jaksaa tehdä sen, mitä on aina halunnutkin: elää omannäköistään elämää.

Kirja kertoo, miten dopamiini – motivaation molekyyli – auttaa uuden elämän alkuun, mutta voi myös sortaa riippuvuuksiin: tasapaino on onnen avain. Solun voimalaitosten toiminnan parantaminen tuo lisää energiaa. Mielenrauhaa voi tavoitella mikrobiomin tilaa kohentamalla; sielu elelee myös vatsassa. Stressireaktiota voi tyynnytellä hormeesin eli hyvän stressin avulla. Se, mitä uskomme ravinnon ja liikunnan vaikutuksista, voi todella muuttaa kehon toimintoja. Pysyvä optimiolo edellyttää uusia elämäntapoja; kirja opastaa niiden luomiseen. Varavoimia saa ajattelemalla, vaikkapa huumorin avulla.

Kirjan tarkoitus on rohkaista lukijaa suunnistamaan sirpaleisen tiedon maailmassa ja löytämään juuri itselle parhaat menetelmät terveempään elämään. Jokaisella on terveysvaltaa; jokainen voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Aina on olemassa toinenkin hyvinvoinnin keino.

Filosofi, VTT Maija-Riitta Ollila on suosittu tietokirjailija ja luennoitsija. Hänen intohimonaan on tieteen popularisointi, ja hän on käsitellyt kirjoissaan uusia teknologioita, etiikkaa ja valtaa.

Kohti omaa voimaa on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.4.2024. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Karoliina Kudjoin lukemana äänikirjana.

