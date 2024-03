Talousvaliokunnan sd-edustajat: Vihreän siirtymän edistäminen, valtiotukipolitiikan suunta ja uusi teollisuuspolitiikka EU-vaikuttamisen keskiöön

-Emme voi jäädä sivustaseuraajiksi, kun vety-, merituulivoima tai akkuteollisuuden hankkeet valuvat Ruotsiin tai Saksaan tai muihin naapurimaihin. Tämä on kohtalonkysymys Suomelle ja hallituksen näytöt investointien houkuttelemiseksi Suomeen eivät Orpon hallitustaipaleen ensimmäisiltä kuukausilta ole kovin vakuuttavia. Tarvitaan ryhtiliike ja uusi vihreän teollisuuspolitiikan linja Suomelle, toteaa SDP:n talousvaliokuntaryhmän vastaava kansanedustaja Matias Mäkynen.

-Kunnianhimoinen ilmasto- ja luontopolitiikka on Suomen etu niin talouden, omavaraisuuden kuin ekologisen kestävyyskriisin torjumisen kannalta. EU:n 2030 jälkeinen ilmastopolitiikka päätetään tulevalla parlamenttikaudella. EU:n 2040 ilmastotavoitteen asettaminen parhaan käytettävissä olevan tiedon ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti on ensiarvoista. On tärkeää varmistaa, että koko EU:n sääntely, budjetti ja tukimekanismit ohjaavat johdonmukaisesti kehitystä kohti EU:n ilmastotavoitteita ja 55-valmiuspakettiin sisältyneet lainsäädäntöaloitteet viedään loppuun 2030-ilmastotavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi, muistuttaa kansanedustaja Helena Marttila.

-Komission tulevassa ohjelmassa on arvioitava tehdyn sääntelyn vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn ja keskityttävä myönteisen investointiympäristön luomiseen sekä sääntelyn ennakoitavuuteen. Tämä ei toteutunut Suomen toiminnassa yritysvastuudirektiivin osalta ja se heikensi luottamusta sääntelyn ennakoitavuuteen ja toimintaympäristön vakauteen. Suomalaiset yritykset ovat jo nyt vastuullisuuden edelläkävijöitä, sanoo kansanedustaja Lotta Hamari.

-Hallitus ei ole päivittänyt itseään vuoteen 2024 valtiotukipolitiikan linjausten osalta. Toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti pandemian ja sodan myötä. Tilanne on ongelmallinen ja haitallinen Suomen taloudelle, joka on pieni ja vientivetoinen. Suomen on vaikutettava EU:ssa kestävän valtiotukipolitiikan linjan saavuttamiseksi, niin etteivät suomalaiset yrityksen jää paitsioon, kun investoinneista kilpaillaan. Täytyy muistaa myös aikajänne; investointien suunnittelu vie aikaa ja siksi vakaus ja ennakoitavuus on niin tärkeää. EU:n yhteiset vihreän siirtymän rahoitusvälineet ovat tarpeellisia myös ensi kaudella. Suomen tulee vaikuttaa niiden sisältöön ja tukivälineiden kriteeristöön niin, että suomalaiset yritykset voivat pärjätä hankekilpailuissa, muistuttaa kansanedustaja Juha Viitala.