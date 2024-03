Komissio ja metsäsektori keskustelevat eurooppalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki tapasi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin tammikuussa pääministeri Petteri Orpon sekä Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa. Tilaisuudessa keskusteltiin metsien ja metsäteollisuuden potentiaalista osana Euroopan taloutta, pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vihreää siirtymää. Lehtomäki on iloinen, että vuoropuhelu jatkuu.

- Komission tilaisuus voidaan nähdä jatkumona puheenjohtaja Von der Leyenin Tukholman vierailulle. Suomalainen metsäteollisuus haluaa käydä tiivistä vuoropuhelua siitä, kuinka kilpailukykyinen metsäteollisuus voi tukea paremmin EU:n avointa strategista autonomiaa sekä EU:n kiertotalous- ja ilmastoneutraaliustavoitteita.

Lehtomäki korostaa myös, että on tärkeää saada koko arvoketju saman pöydän ääreen. Tämän päivän tilaisuus on vasta alkua.

- On erinomaista, että komissio on ottanut todesta teollisuuden kuulemisen biotalouden suuntaviivoja piirrettäessä. Toimitusjohtajien kokous Brysselissä on alkusysäys syvemmälle dialogille uuden komission kanssa, jonka tulevassa ohjelmassa haluamme nähdä uusiutuvan, puupohjaisen biotalouden vahvassa roolissa, Lehtomäki sanoo.

Brysselissä järjestettävässä tilaisuudessa on mukana myös suomalaisen metsäteollisuuden ylintä johtoa. Tilaisuuden ajankohta on merkittävä komission laatiessa parhaillaan EU:n strategiaa vuosille 2025–2029.