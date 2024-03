SDP:n varapuheenjohtaja Malm: Puolustusteollisuus on osa kriittistä huoltovarmuutta koko Euroopassa

– Puolustusteollisuuden kasvattamiselle Euroopassa on saatava jäsenvaltioiden välillä yhteisymmärrys. Kenellekään ei varmasti ole epäselvää miksi, Malm sanoo.

Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan sai EU:n panemaan ennätysajassa täytäntöön kaksi hätäapuvälinettä, joilla edistetään yhteisiä hankintoja (EDIRPA) ja lisätään ampumatarvikkeiden tuotantoa (ASAP).

– Jatkossa EU:n on aika siirtyä näistä tilapäisistä hätätoimista EU:n puolustusteollisen valmiuden rakenteellisten edellytysten luomiseen pysyvältä pohjalta. Tällaisen puolustusteollisuuden valmiuden saavuttaminen edellyttää vahvaa ja reagoivaa EU:n puolustusteollisuutta, Malm linjaa.

Strategian yleistavoitteiksi esitetään, että vuoteen 2030 mennessä 40 % jäsenmaiden puolustushankinnoista tulisi tehdä jäsenmaiden välisessä yhteistyössä eli puolet jäsenmaiden puolustusmäärärahoista tulisi käyttää hankintoihin EU:n sisältä. Tällä hetkellä hankinnoista 78 % kohdistuu EU:n ulkopuolelle. Strategian toimeenpanon keskiössä on puolustusalan rahoituksen turvaaminen, ja siksi komissio ehdottaa, että Euroopan investointipankin tulisi jatkossa voida rahoittaa puolustusalan hankkeita aktiivisemmin.

– Meidän on huolehdittava, että Suomen sekä Euroopan puolustusstrategia on tehokas ja voimakas. On ratkaisevan tärkeää, että Euroopalla on puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan (EDTIB) valmiudet toimittaa jäsenvaltioiden asevoimille niiden tarvitsemat puolustusjärjestelmät ja -tarvikkeet tarvittaessa ja riittävässä määrin. Tällä on myös pelote- ja pidäkevaikutus.

Malm painottaa, että nykyisessä puolustuspoliittisessa tilanteessa Suomelle on elintärkeää pystyä turvaamaan kotimaisen puolustustarviketeollisuuden toimintaedellytykset.

– Meidän tulee pystyä kasvattamaan puolustustarvikkeiden kotimaista tuotantoa ja se vaatii puolustusteollisuuden tukemista monin eri tavoin. Samalla kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytyksiä sekä kansainvälistymistä on edistettävä. Suomessa on jo nyt puolustusalan erityisosaamista ja tuotantoa mikä toimii eettisesti ja kestävästi. Jatkossa on tärkeää, että tätä osaamista kehitetään ja käytetään hyödyksi, sillä se tuo meille työpaikkoja, joita kipeästi tarvitsemme, Malm päättää.

Pidemmin aiheesta Niina Malmin blogikirjoituksessa: https://niinamalm.fi/blogi/puolustusteollisuus-on-osa-kriittista-huoltovarmuutta-koko-euroopassa/