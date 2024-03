Kiinteistönvälitysliike Asuntokeskus Kotipaja Oy (y-tunnus: 1775688-3) harjoittaa välitystoimintaa lainvastaisesti ilman rekisteröintiä

Välitystoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen, jolla se on poistanut kiinteistönvälitysliike Asuntokeskus Kotipaja Oy:n välitysliikerekisteristä.