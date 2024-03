Kokoomuksen Talvitie: Suomeen perustetaan kaksi Naton testikeskusta

Puolustusministeriö tiedotti tänään, että Naton Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) -aloitteen johtokunta on hyväksynyt Suomen esityksen yrityskiihdyttämön ja kahden testikeskuksen perustamisesta Suomeen. Testikeskukset perustetaan Oulun yliopiston ja VTT:n Otaniemen toimipisteen yhteyteen.

Oulun yliopiston koordinoima testikeskus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 6G-verkkoteknologioiden testaamiseen.

”Oulussa on maailman johtavinta tietoliikennetutkimusta, josta 6G-tutkimus on erinomainen esimerkki. On hienoa, että tätä osaamista voidaan hyödyntää ja jatkokehittää Suomen ja Naton yhteisen puolustuksen ja kokonaisturvallisuuden eduksi”, Talvitie korostaa.

Otaniemen testikeskus keskittyy kyberturvallisen kommunikaation sekä kvantti- ja avaruusteknologioiden testaamiseen. Testikeskuksissa voidaan esimerkiksi arvioida yritysten kehittämiä konsepteja ja teknologioita sekä tarjota tukea niiden kehittämiseen.

”Suomalaisilla yrityksillä on pitkä kokemus maailman parhaiden teknologioiden kehittämisessä puolustustoimintaan”, Talvitie tähdentää.

Päätöksellä edistetään Suomen hallitusohjelman mukaista profiloitumista Natossa. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi profiloituu Natossa arktisen ja Itämeren alueen turvaamisessa, kokonaisturvallisuudessa, kyber- ja informaatioturvallisuudessa, hybridiuhkien torjumisessa sekä muun muassa tekoäly- ja kvanttiteknologiassa.

”Nato-jäsenyys on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti Suomen merkittävin päätös sitten Euroopan unioniin liittymisen. Suomen tuleekin profiloitua vahvuusalueillaan ja meille tärkeissä asioissa”, Talvitie painottaa.