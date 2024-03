Vaasan kaupunginorkesterin vieraana monipuolinen Iiro Rantala

Vaasa ja Venetsia, kaksi kaupunkia, joilla molemmilla on poikkeuksellinen suhde mereen. Siinä missä Vaasassa maa nousee kovaa vauhtia ja rantaviiva pakenee, on Venetsian historiallinen keskusta vähitellen uppoamassa ympäröivään laguuniin. Mutta mikä historia Venetsialla jo onkaan eikä kaupunki alistu luonnonvoimille! Vaasan kaupunginorkesterin konsertissa Vaasan kaupungintalolla keskiviikkona 20.3. klo 19 tutustutaan Venetsiaan ja kaupungissa vaikuttaneisiin merkkimiehiin musiikin kautta. Jazzpianistina maineeseen noussut, omista TV-ohjelmistaan suurellekin yleisölle hyvin tuttu ja viime vuosina yhä enemmän säveltämiseen keskittynyt Iiro Rantala on säveltänyt Veneziana-nimisen sarjan pianolle ja orkesterille ja toimii teoksen solistina kapellimestari Eero Lehtimäen johtaessa orkesteria. Berliinin filharmoniassa noin vuosi sitten levytetty teos kertoo rantalamaisella kevyen svengaavalla otteella venetsialaisten säveltäjien ja muun muassa Casanovan ja Jean Sibeliuksen seikkailuista Venetsiassa.

Jos Rantala ja Lehtimäki ovat luontevan muusikkouden perikuvia, päästään konsertin jälkipuoliskolla heidän reilut pari sataa vuotta aiemmin eläneen hengenheimolaisensa maailmaan. Ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonia nro 39 Es-duuri, siis yksi tämän säveltäjämestarin kolmesta viimeisestä suuresta sinfoniasta. Mutta millä teoksella konsertti alkaa, sitä ei vielä paljasteta. Sen voi kuitenkin kertoa, että Vaasan kaupunginorkesterin yllätysteosten kevät jatkuu jo varsin kauan sitten kuolleen, mutta viime vuosina yhä soitetumman säveltäjän teoksella, jonka juuret vievät tanssirytmeihin.