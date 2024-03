Young Lions Finland 2024 -kilpailun finaaliin 30 työtä

Young Lions Finland -kilpailussa etsitään 30-vuotiaita tai nuorempia markkinoinnin ja viestinnän tulevaisuuden tähtiä edustamaan Suomea kansainväliseen Cannes Young Lions Competitions -kilpailuun.

Kilpailussa toteutettiin markkinoinnin ja viestinnän töitä seitsemässä eri sarjassa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n antamien toimeksiantojen perusteella. Nuoret kilpailivat tänä vuonna seitsemässä kategoriassa: Design, Digital, Film, Marketers, Media, PR ja Print. Sarjasta riippuen kilpailutyö piti toteuttaa 24 tai 48 tunnissa.

Tänä vuonna suosituin kategoria oli PR, johon osallistui 14 työtä.

Young Lions Finland -kilpailun tuomaristoissa on yhteensä 47 kokenutta markkinoinnin ja viestinnän alan ammattilaista Suomesta sekä kansainvälisistä organisaatioista. Tuomarit edustavat asiakkaita, toimistoja, tuotantoyhtiöitä ja mediaa. Kilpailun päätuomarina toimii SEK:in luova johtaja Suvi Lähde.

Tuomaristot kiinnittivät aivan erityistä huomiota töiden strategisiin ratkaisuihin, näkemyksellisyyteen, erottuvuuteen ja luovaan ongelmanratkaisuun.

Young Lions Finland -kilpailu jatkuu toisen kierroksen tuomaroinneilla. Film ja Print -kategorioiden voittajat päätetään suljettuina tuomarointeina viikolla 13. Design, Digital, Marketers, Media ja PR-kategorioiden voittajat löytyvät finaalitiimien presentoitua työnsä tuomaristolle viikolla 12.

Voittajat julkistetaan torstaina 11. huhtikuuta järjestettävässä Young Lions Finland Awards -palkintoseremoniassa. Finalistien parhaat palkitaan pronssi-, hopea- ja kultapalkinnoilla tai kunniamaininnalla. Jokaisen kilpailukategorian kultaa voittanut tiimi lähtee kilpailemaan kansainvälisessä Cannes Young Lions Competitions -kilpailussa sekä osallistumaan Ranskan Cannesissa järjestettävään Cannes Festival of Creativity -tapahtumaan kesäkuussa 2024.

Vuoden 2024 Young Lions Finland -kilpailun shortlistalle nousseet työt ovat:

DESIGN

This is a call for help

Veera Paukku, Loiva & Emma Rinneheimo, Myy Agency

Happy Mind Club

Joel Petzold & Anh Ngo, Great Apes

DIGITAL

please, pick up

Eetu Häkkilä & Emma Westerman, hasan & partners

Mood Ring

Jimi Hyvärinen, Reaktor Creative & Veeti Ossi, Freelancer

Mielingo

Petrina Puranen & Marianna Metsänheimo, NORD DDB Helsinki

Mind Premium®

Rosa Seppälä & Riikka Lahti, Aller Media oy

Access Denied

Lauri Arjas & Erika Danielsson, Kurio

FILM

New Record

Marianne Mannila & Suvi Österman, Genero

Heroes Are Human Beings As Well

Veikko Heikkilä, Bob the Robot & Okko Käyhkö, Pictures Helsinki

Unfriendly thoughts

Jimi Hyvärinen, Reaktor Creative & Veeti Ossi, Freelancer

One swipe can save a life

Arttu Päivinen & Tuisku Nieminen, MySome Oy

Don't Battle Alone

Elisa Willman & Maria Kirjonen, The Walt Disney Company

MARKETERS

Embrace the Pain

Santeri Sirén & Toivo Pekonen, Elisa Oyj

Mielibonus

Vilja Turunen & Nelli Pajuharju, SOK

MEDIA

Dear other side,

Jon Ketola & Baturay Daltaban, GroupM Finland

Calling Attention

Elina Lehtinen & Iiris Tolonen, Toinen PHD

one for you, one for me

Dimitri Eskelinen& Ignacio Guerrero, Shook Digital

In line for help

Malin Hertsberg & Emma Juureva, Valve Branding Oy

Unwrap your mental health

Jenny Kettunen & Emma Koukonen, Havas Helsinki

PR

Youth Mental Health Investment Account

Vivi Sallinen, Nitro Group Oy & Vilma Laitakari, Ivalo Creative Agency

Suicide Room

Katariina Ollari, Bob the Robot & Johanna Vierimaa, United Imaginations

Please hold

Tuuli Linna, Vapa Media & Atte Maunula, Bob the Robot / NoA

MENTAL HEALTH PACKAGE – prepared for life from the first cry

Essi-Maria Rouhiainen & Ira Pöllänen, Valve Branding Oy

Call of Life

Carita Karlsson & Pauli Piippo-Pinho, Miltton Oy

Turning Mieli visible

Jimi Hyvärinen, Reaktor Creative & Veeti Ossi, Freelancer

PRINT

Heroes Are Human Beings As Well

Veikko Heikkilä, Bob the Robot, & Okko Käyhkö, Pictures Helsinki

The Missed Call

Tuuli Linna, Vapa Media & Atte Maunula, Bob the Robot / NoA

Inconvenience

Taneli Lahtinen & Mikko Roininen, TBWA\Helsinki

Subtle Signs

Eevi Kolinen & Emilia Nordgren, SEK Part of GREY

The Smiling Girl

Katariina Ollari, Bob the Robot & Johanna Vierimaa, United Imaginations