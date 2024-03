Apollonia Symposium 22.–23.3.2024: Mitä puuttuvien hampaiden tilalle lapsilla?

Lapsilla ja nuorilla tapaturmille alttiimpia ovat etualueen hampaat. Synnynnäiset puutokset liittyvät geeniperimään, jolloin yleisimmin hampaista puuttuvat alaviitoset tai yläkakkoset ja -viitoset. Lasten hammaspuutoksia hoidetaan yleensä sulkemalla aukkoja ja ohjaamalla hampaiden puhkeamista kasvuiässä oikomishoidon keinoin. Puutos voidaan joissakin tapauksissa korvata myös omalla hampaalla. Hammasimplantteja asennetaan pääsääntöisesti vasta kasvun päätyttyä, naisille noin 20-vuotiaina ja miehille noin 25 vuoden iässä.

Yksi mielenkiintoinen hammaspuutosten hoitovaihtoehto on niin kutsuttu autotransplantaatio, jossa oma sopivassa kehitysvaiheessa oleva hammas siirretään toisen paikalle. Menetelmä antaa mahdollisuuden korvata esimerkiksi puuttuva etuhammas neloshampaalla. Kun siirretty hammas on juurtunut uuteen paikkaansa, sitä voidaan muotoilla ja oikoa. Hoidon onnistumiselle on tärkeää, että siirrettävän hampaan juuren kehitys on sopivassa vaiheessa.

Tutkimusten mukaan vähintään 90 % omassa suussa ideaalissa kehitysvaiheessa siirretyistä hampaista säilyy suussa. Pohjoismaisissa pitkittäistutkimuksissa siirretyt hampaat ovat toimineet vuosikymmeniä ja potilastyytyväisyys on ollut korkea.

