Toni Ristamäki nimitetty Arnon Oy:n toimitusjohtajaksi 15.03.2024 alkaen

Toni Ristamäki on työskennellyt Arnonissa yli 20 vuoden ajan monissa eri tehtävissä. Vuosina 2018–2021 hän toimi Arnonin toimitusketjusta vastaavana johtajana (COO) ja vuosina 2021–2023 Arnonin talousjohtajana (CFO). Arnonin johtoryhmän jäsenenä Ristamäki on ollut jo vuodesta 2012. Ennen siirtymistään Arnonin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, Ristamäki toimi Arnonin omistajan Auroora Group Oyj:n talousjohtajana.

”Tonin pitkä ja monipuolinen kokemus Arnonin liiketoiminnasta antaa hyvän pohjan jatkaa Arnonin kasvutarinaa. Toni on aikaisemmalla työurallaan ja väliaikaisena toimitusjohtajana osoittanut kykyä ratkaista haasteita ja luoda innovatiivisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Tonin johdolla on hyvä jatkaa Arnonin menestystarinaa.”, kommentoi Arnon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sami Tulus.

”Arnon on vuosien mittaan kansainvälistynyt ja kehittynyt 80 miljoonan euron kokoluokkaan. On ollut ilo olla siinä matkassa mukana. Tänä aikana on otettu isoja kehitysaskeleita ja pystytty tuottamaan asiakkaille yhä enemmän lisäarvoa. Meillä on osaava henkilöstö ja yhdessä pystymme jatkamaan yhtiön kehittymistä seuraavalle tasolle.”, jatkaa Toni Ristamäki.

Yhteyshenkilöt:

Sami Tulus, hallituksen puheenjohtaja, sami.tulus@arnon.fi, +358 40 071 3707

Toni Ristamäki, toimitusjohtaja, toni.ristamaki@arnon.fi, +358 44 740 8330