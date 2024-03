Janne Salonen on nimitetty Lentorata Oy:n toimitusjohtajaksi

Janne Salonen siirtyy Lentorata Oy:n toimitusjohtajaksi talous- ja hallintojohtajan tehtävästä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2021. Hän on toiminut hankeyhtiön toimitusjohtajana myös aiemmin, kun yhtiö perustettiin vuonna 2020 nimellä Suomi-rata Oy. Uudessa roolissaan Salonen vastaa edelleen myös talous- ja hallintotehtävistä.

Salosella on pitkä kokemus rahoitusalalta ja infra-alan hankeyhtiöistä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Tampereen kaupungin rahoituspäällikkönä sekä Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtajana. Salonen on toiminut myös useiden infra-alan yhtiöiden hallituksissa. Koulutukseltaan Salonen on kauppatieteiden maisteri.

”Olen erittäin tyytyväinen valintaan ja siihen, että Janne ottaa uuden roolin vastaan. Saamme vankan ja monipuolisen kokemuksen omaavan ammattilaisen vetämään hanketta, joka toteutuessaan yhdistää rautatie- ja lentoliikenteen ja parantaa Suomen saavutettavuutta niin alueellisesti kuin kansainvälisesti”, toteaa Lentorata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Savolainen.

Lentorata on uusi, suunnitteilla oleva 30 kilometrin pituinen ratayhteys Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle. Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle ja mahdollistaa nykyistä nopeammat junayhteydet lentoasemalle. Nopeampien matka-aikojen lisäksi se tuo lisää raidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille, ja parantaa näin junaliikenteen toimintavarmuutta sekä mahdollistaa junatarjonnan lisäämisen. Kaikkiaan 28 kilometriä Lentoradasta sijoittuu maan alle tunneliin.



Lisätiedot: Kari Savolainen, Lentorata Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040-772 7282.