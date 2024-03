Loistoduuniin!-rekrytointitapahtuma järjestetään Ideaparkissa

Loistoduuni-rekrytapahtuma saapuu Lempäälän Ideaparkiin esittelemään avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja perjantaina 22.3. klo 15–19. Kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma kokoaa Ideaparkin keskusaukiolle työnhakijoita ja rekrytoivia yrityksiä eri aloilta. Lisäksi TAKK vastaa opiskeluun, oppisopimukseen ja opintoihin liittyviin kysymyksiin.

Työmahdollisuuksia on niin uusille tulokkaille kuin vanhoille konkareille. Avoimia työtehtäviä on mm. siivoojille, tarjoilijoille, kokeille, ruoan verkkokaupan keräilijöille, liikenneasematyöntekijöille, partureille ja kampaajille, kahvila- ja ravintolatyöntekijöille, keittiöapulaiselle, infrapuolen työnjohtajalle, maanrakennustyöntekijälle, vastaanottovirkailijalle, hoiva-avustajalle, lähihoitajalle, asiakaspalvelijoille, tuotanto- ja varastotyöntekijöille, vaihtoautomyyjälle, tiiminvetäjälle ja sähköasentajalle. Lisäksi on tarjolla Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja.

- Olemme iloisia saadessamme tämän suositun tapahtuman nyt myös Ideaparkiin. Kauppakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 1000 ihmistä monella eri alalla aina logistiikasta vartijoihin, myyjistä ravintolatyöntekijöihin ja siistijöistä huoltotyöntekijöihin. Muutamilla toimialoilla kuuluu olevan tällä hetkellä haasteita löytää työntekijöitä, joten toivottavasti tämä tapahtuma omalta osaltaan edesauttaa siinä. Tapahtumaa kokoaa loistavalla tavalla yhteen niin työnhakijat kuin työnantajatkin, iloitsee Koy Ideapark Ab:n toimitusjohtaja Visa Vainiola.

Mukana olevat työnantajat (tilanne 15.3.)

N-Clean Oy

Sokotel Oy

Pirkanmaan Osuuskauppa

RekryDiili Oy

Uratalo

Nordic Sports Brands Oy/ Kuntokauppa.fi

Eezy Oyj

WorkPower Oy

Bolt Works Oy

Rinta-Joupin Autoliike Oy

Pancho Villa

Urban Sales

Reila Palvelut Oy

Tapahtuman järjestää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Lempäälän Ideapark.

Loistoduuniin! on Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin ja Pirkanmaan TE-toimiston yhdessä kehittämä konsepti. Loistoduuniin!-tapahtumia on järjestetty vuodesta 2016 alkaen ja ne ovat olleet yleisömenestyksiä. Avoimet työpaikat ja TAKKin esittelemät koulutusmahdollisuudet ovat houkutelleet paikalle runsaasti kävijöitä. Tapahtumista saatu palaute sekä yrityksiltä että työnhakijoilta on ollut erinomaista. Loistoduunista työ saattaa löytyä nopeastikin, joten nyt kannattaa tulla paikan päälle tutustumaan!

Kutsu

Ideaparkin Loistoduuniin! -rekrytointitapahtuma 22.3.2024 klo 15–19 Lempäälän Ideaparkissa keskusaukiolla. Lämpimästi tervetuloa, osaajia tarvitaan aina!