Kokoomuksen Kauma tuomitsee Venäjän "vaalien" järjestämisen Ukrainan alueella

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja ja Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma tuomitsee Venäjän ”vaalien” järjestämisen Ukrainan alueella ja moittii Venäjän päätöstä olla kutsumatta vaaleihin Etyjin tarkkailijoita.



"Tuomitsemme päättäväisesti niin kutsutut ”vaalit” Ukrainan miehitetyillä alueilla. Näemme sen osana Moskovan pyrkimyksiä vahvistaa otettaan alueista, jotka se on laittomasti miehittänyt”, Kauma toteaa.



Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on tarkkaillut Venäjän vaaleja säännöllisesti vuodesta 1993 lähtien. Viime vuosina vaalitarkkailu ei ole kuitenkaan onnistunut, kun Venäjä ei ole vastoin Etyjin sitoumuksiaan kutsunut maahan Etyjin tarkkailijoita.



Venäjällä järjestetään presidentinvaalien ensimmäinen kierros sunnuntaina 17. maaliskuuta.



Kauman mukaan Venäjä noudattaa samaa kaavaa, joka on tullut valitettavan tutuksi muutenkin: Venäjä ei kunnioita Etyjin perusperiaatteita, joihin kuuluvat naapurimaiden alueellinen koskemattomuus ja ihmisoikeusnormit.



"Ihmiset menevät kyllä vaaliuurnille, mutta järjestäytyneen opposition eliminointi, viranomaisten tehokas mediatilan valvonta sekä jatkuvat sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden loukkaukset kyseenalaistavat, ovatko nämä todelliset vaalit.”



"Odotamme aikaa, jolloin voimme jälleen sitoutua rakentavaan yhteistyöhön Venäjän kansan ja viranomaisten kanssa demokratian edistämiseksi Venäjällä. Valitettavasti nykyisten viranomaisten toiminta on tehnyt tästä mahdotonta”, Kauma toteaa.



