Suomen ensimmäinen luomuviski valmis nautittavaksi

Tahkon tislaamon toiminnasta vastaa The Helsinki Distilling Company ja nyt esitelty luomuviski on lajissaan ensimmäinen Suomessa. Tahko Single Malt -viskissä käytetyn ohran viljelystä vastaavat kotimaiset luomusertifioidut sopimustilat ja vesi on Nilsiän pohjavettä. Suomen kansainvälisesti palkituin käsityötislaamo käyttää viskiensä kypsytyksessä normaalisti ranskalaisesta ja amerikkalaisesta tammesta valmistettuja tammitynnyreitä. Helsingin tislaamolla on parhaillaan käynnissä myös pilottihanke, jossa hyperlokaalia ohraviskiä kypsytetään ensimmäistä kertaa suomalaisesta tammesta valmistetuissa uusissa tynnyreissä. Tahkolla tislattua Suomen ensimmäistä luomuviskierää on puolestaan kypsytetty kolmen vuoden ajan Espanjasta kierrätetyissä luomusherryn valmistukseen aiemmin käytetyissä tammitynnyreissä.

”Luomu on alkoholialalla verrattain uusi trendi. Sille on kysyntää, mutta tuotantoa rajoittavat sopivien raaka-aineiden saatavuus ja hinta, mitkä myös tekevät lopputuotteesta verrattain arvokkaan. Skotlannissakin vain muutama tislaamo tuottaa luomuviskiä, sillä luomun koko tuotantoketju maltaista tynnyröintiin pitää järjestää valvotusti ja erikseen. Päätimme Tahkon tislaamoa neljä vuotta sitten perustaessamme, että keskitymme täällä vain luomuun. Näistä ovista ei kulje sisään tai ulos mitään muuta kuin luomuraaka-ainetta ja luomujuomia”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn toimitusjohtaja ja Master Distiller Mikko Mykkänen ja jatkaa:

”Luomuviskin valmistuksessa ei ole sinänsä eroa muuhun tuotantoomme, mutta nämä ensimmäiset tynnyrit ovat saaneet meiltä ehkä hieman enemmän hoivaa ja silityksiä. Lopputulos onkin kerrassaan mainio. Maku, tuoksu ja väri ovat hyvin tasapainossa ja kokonaisuus sherrytynnyreidenkin vuoksi erittäin pehmeä. Olemme myös ylpeitä siitä, että tämä on paitsi Suomen ensimmäinen luomuviski, myös ensimmäinen savolainen viski.”

The Helsinki Distilling Companyn Tahkon tislaamolla on tislattu ja pullotettu Tahko Luomu Giniä jo vuodesta 2021. Ensimmäinen erä Tahko Single Malt -viskiä on rajoitettu ja se tulee aluksi tarjolle Tahkon alueen ja Helsingin valittuihin laaturavintoloihin. Tahko Single Malt on järjestyksessään The Helsinki Distilling Companyn historian 29:s viskijulkaisu, mutta ensimmäisenä Tahko-viskinä tulee kantamaan tunnusta T1.

”Tämä Suomen ensimmäinen luomuviskierä on hyvin rajoitettu ja siitä tulee varmasti omanlaisensa viskiharrastajien keräilyharvinaisuus. Alkon tilausvalikoimaan tulee kesään mennessä myyntiin vain muutamia satoja T1-pulloja”, vinkkaa Mykkänen.

Viskinvientiponnistuksia Aasiaan, kultaa Englannista

Kotitalouksia kurittanut inflaatio ja korkojen nousu ovat näkyneet myös suomalaisten premium-tuotteiden markkinalla. Haastavan kotimarkkinatilanteen korjaamiseksi Helsinki Distilling Company on tehnyt töitä kansainvälisen myynnin kasvattamiseksi, ja vienti erityisesti Aasiaan on viime aikoina kasvanut. Tunnettuutta on siivittänyt menestys kansainvälisissä juoma-alan kilpailuissa.

”Kotimarkkinassa on koko alalla ollut haasteita, mutta viski on siitä erityislaatuinen tuote, että se ei ole perinteisiin ruokatuotteisiin verrattuna niin suhdanneherkkä. Pelkkä kypsyminen kestää vähintään 3 vuotta ja laadukasta juomaa nautitaan jopa kymmenien vuosien aikajänteellä”, selittää Mikko Mykkänen ja jatkaa:

”Tuotteistamme kolmannes menee vientiin, joten menestys kansainvälisissä kilpailuissa on ehdottomasti tärkeää. Japani ja nyt myös Korea ovat meille hyviä markkinoita, joissa suomalaista osaamista, ilmettä ja omintakeista tyyliämme arvostetaan. Jo useammasta laaturavintolasta ja klubista Soulissa ja Tokiossa löytyy hyvin varusteltu Helsinki-baari ja olemme tehneet siellä myös loppuunmyytyjä maistatuskiertueita.”

The Helsinki Distilling Company saavutti Lontoossa järjestetyssä kansainvälisessä World Whiskies Award -kilpailussa helmikuussa viskeillään kolmoisvoiton. Kansainvälisen menestyksen lisäksi helsinkiläistislaamon Helsinki Sailor’s Gin palkittiin Helsingissä järjestetyillä Uisge-festivaaleilla jo kolmannen kerran Suomen parhaana gininä.

Helsingin Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Tislaamo on voittanut tisleillään kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa ja tislaajamestari Mykkänen on nimetty Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi.

Helsinki Whiskey Tahko Single Malt, #T1. Rajoitetussa ravintolamyynnissä 15.3. alkaen, saapuu Alkon tilausvalikoimaan kevään aikana. Alkoholipitoisuus 47,5 % ja 0,5 litran pullon hinta noin 90 euroa.