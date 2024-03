Syyhyä on liikkeellä Pohjois-Pohjanmaalla

Syyhyä esiintyy eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, ja siitä tulee yhteydenottoja terveydenhuoltoon viikoittain. Pääasiassa tilanne on kuitenkin rauhallinen. Tällä hetkellä tiedossa on muutaman päiväkodin syyhyepidemia sekä yksittäisiä tartuntoja ammatillisissa oppilaitoksissa Pohjois-Pohjanmaan eteläisissä kunnissa. Syyhyä voi kuitenkin esiintyä perheissä ilman, että siitä tulee tietoa terveydenhuoltoon.

Syyhyä esiintyy Suomessa tavallisesti muun muassa laitosolosuhteissa pitkäaikaispotilaiden osastoilla, vanhainkodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Syyhy on voimakkaasti kutiseva ihottuma, jonka aiheuttaa syyhypunkki. Iholla on usein näppylöitä, vesirakkuloita ja raapimajälkiä. Syyhy aiheuttaa kutinaa etenkin öisin ja tyypillisesti käsissä, kainaloissa ja genitaalialueella, mutta kutinaa esiintyy koko kehon alueella kaulasta alaspäin.

Syyhy tarttuu kosketustartuntana iholta sekä vaatteiden ja vuodevaatteiden välityksellä. Syyhy voi tarttua eteenpäin jo alkuvaiheessa, vaikka tartunnan saanut henkilö olisi vielä oireeton. Syyhy ei yleensä tartu helposti, vaan tarttumiseen vaaditaan toistuva tai tiivis ihokontakti, kuten samassa taloudessa asuminen tai seksikontakti. Ryhmissä, kuten lapsilla päivähoidossa tai vanhuksilla laitoshoidossa, syyhy leviää helpommin. Syyhy ei yleensä tartu pelkästään kättelemällä.

Oireet alkavat noin kuukauden kuluttua tartunnasta. Uusintatartunnassa oireet voivat alkaa jo muutamassa päivässä. Tartunnasta on hyvä ilmoittaa ihokontaktissa olleille, lapsen hoitopaikkaan tai kouluun.

Syyhyä voi hoitaa itse apteekista saatavalla voiteella

Jos henkilöllä on syyhyyn sopivia oireita, hän voi aloittaa hoidon ilman lääkärissä käyntiä. Jos varmuutta syyhystä ei ole tai syyhyä epäillään alle 2-vuotiaalla lapsella, raskaana olevalla tai imettävällä, tulee ennen hoitoa olla yhteydessä terveyskeskukseen.

Syyhy hoidetaan ensisijaisesti apteekista saatavalla reseptivapaalla permetriini-voiteella. Lääkäri voi määrätä syyhyn hoitoon myös tablettina otettavaa reseptilääkettä ivermektiiniä tai apteekin itse valmistamaa rikkivaseliinivoidetta.

Yksi pakkaus reseptivapaata permetriini-voidetta riittää koko vartalon voiteluun aikuiselle ja yli 12-vuotiaalle. Kynnet on hyvä leikata lyhyeksi. Voidetta levitetään kuivalle ja puhtaalle iholle. Voidetta levitetään koko vartalolle, myös kaulalle, korviin ja hiuspohjaan. Erityisen huolellisesti voidetta on levitettävä sormien ja varpaiden väleihin, kynnenalusiin, ranteisiin, kainaloihin, napaan, kämmeniin, jalkapohjiin, ulkoisiin sukupuolielimiin ja pakaroihin. Voiteen levittämistä suun ja silmien ympärille on vältettävä. Jos hoidon aikana joutuu pesemään kädet, voide levitetään niihin uudelleen. Voiteen levittämisen jälkeen päälle kannattaa pukea koko vartalon peittävät vaatteet ja kädet on hyvä suojata puuvillakäsineillä, jotta voide pysyy iholla. Voiteen annetaan vaikuttaa yön yli, vähintään 12 tuntia, jonka jälkeen se pestään pois. Hoito toistetaan viikon kuluttua.

Kaikki samassa taloudessa asuvat ja muut toistuvassa tai tiiviissä ihokontaktissa olleet henkilöt hoidetaan yhtä aikaa, vaikka oireita ei olisikaan. Töihin, päiväkotiin tai kouluun voi palata ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Kutina voi jatkua vielä muutaman viikon, vaikka hoito olisi onnistunutkin. Jos kutina pitkittyy tai on vaikea, laaja-alainen tai tulehtunut, suositellaan yhteydenottoa terveyskeskukseen.

Syyhysiivous tehdään lääkehoidon jälkeen seuraavana päivänä

Syyhysiivoukseen kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

Imuroidaan patjat, huonekalut ja matot.

Tuuletetaan tai imuroidaan peitto ja tyynyt.

Vaihdetaan vuodevaatteet ja kaikki vaatteet, myös päällysvaatteet ja käsineet

Käytetyt vaatteet ja vuodevaatteet pestään 60 asteen pesuohjelmassa tai suljetaan muovipussiin viikon ajaksi tai pakastetaan pakastimessa tai ulkona vähintään -20 asteessa yhden vuorokauden ajan.

Siivoukseksi riittää tavallinen viikkosiivous, jossa huonetilat imuroidaan ja pinnat sekä WC:n ovenkahvat ja hanat pyyhitään huolellisesti. Siivouksessa käytetään kertakäyttökäsineitä. Siivous toistetaan toisen hoitokerran yhteydessä.



Lisätietoja syyhystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sivulta.

Potilasohje syyhyn hoitamiseen Pohteen verkkosivulla.