Hartela myi Terveystalolle rakennettavan toimitilakiinteistön Kevalle

Hartela toimii kohteen kehittäjänä ja rakentajana. Hanke käynnistyy välittömästi, ja Terveystalon on tarkoitus muuttaa uusiin tiloihin kesän 2027 aikana. Rakennus nousee Kupittaalla osoitteeseen Kalevantie 5.

”Pitkäjänteisenä sijoittajana tämä sairaala- ja lääkärikeskushanke on Kevalle erittäin sopiva sijoituskohde. Arvostamme pitkiä vuokrasuhteita ja tämän hankkeen myötä on ilo päästä toteuttamaan Terveystalolle nykyaikaisia toimitiloja. On hienoa päästä Hartelan ja Terveystalon kanssa yhteistyössä toteuttamaan hanketta ja edistämään osaltamme Turun Kupittaan kehitystä”, toteaa Kevan kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius.

Toimitilat toteutetaan EU-taksonomian mukaisesti ja rakennetaan A-energialuokkaan. Osa kiinteistön käyttämästä energiasta saadaan aurinkopaneelijärjestelmästä. Hankkeen tavoitteena on LEED Gold -tason ympäristösertifikaatti.

Kiinteistön kokonaisala on noin 14 000 neliömetriä, ja se tulee kokonaisuudessaan Terveystalon käyttöön. Kupittaalle muuttaa suurin osa Terveystalon toiminnoista Turussa, mukaan lukien Humalistonkadun Pulssin lääkärikeskus ja sairaala.

Modernit tilat suunnitellaan vahvassa yhteistyössä asiakkaan kanssa tukemaan potilastyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Hartela Länsi-Suomen toimitusjohtaja Lari Mallius on iloinen yhteistyöstä Kevan kanssa.

"Uusien toimitilojen toteuttaminen Terveystalolle on innostava hanke, jossa pääsemme kehittämään ja rakentamaan asiakkaillemme asiakastyötä parhaiten tukevat nykyaikaiset toimitilat. Työskentely Kevan kanssa on ollut tiivistä ja odotan innolla hankkeen toteuttamista yhteistyössä. Hienoa päästä aktiivisesti kehittämään Kupittaan alueen voimakasta kasvua. Tämän hankkeen jälkeen korttelissamme on jäljellä yksi merkittävä rakentamisen paikka, jonka kehittämisessä teemme myös aktiivisesti töitä”, kertoo Lari Mallius.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii ARCO. Kohteen myynnissä Hartelan avustajina toimivat asianajotoimisto Merilampi Oy ja Mrec Oy.

---------

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja. Kevan sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2023 lopussa 65,7 miljardia euroa. Kevan kiinteistösijoitukset muodostuvat suorista sijoituksista kotimaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöosakkeisiin sekä koti- ja ulkomaisista kiinteistörahastosijoituksista. Kaikkien kiinteistösijoitusten markkina-arvo oli 31.12.2023 yhteensä noin 4,5 mrd. EUR.

Kevan suorat kiinteistösijoitukset muodostuvat noin 130:sta kiinteistösijoituskohteesta, joiden vuokrattava pinta-ala oli vuoden 2023 päättyessä noin 920 000 m². Suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvo oli 31.12.2023 yhteensä noin 3,2 mrd. EUR. Kiinteistöt sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa Suomessa.