Diggaajat – valtakunnallinen oppilaiden digitapahtuma järjestetään 20.3.2024

Aluetapahtumaan on ilmoittautunut yli 20 joukkuetta eri kisalajeihin. Robotteja on ohjelmoitu omissa kouluissa ja nyt ne pääsevät kisaamaan toisiaan vastaan esimerkiksi XSumo-otteluissa. Muita kisalajeja on mm. Tanssi ja teatteri -sarja, Pelastus, pelintekosarja eli GameDev sekä uutena lajina ApuÄly Freestyle, jossa keksintöjen tukena käytetään tekoälyä eri muodoissa.

Toisena tapahtuman järjestäjänä toimiva Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri kertoo, että tapahtuman keskeisin idea on, että oppilaat opettavat toisiaan. Koulussa opettajat kokevat tarvetta tukeen erityisesti digiasioissa.

- Tässä kohtaa oppilaiden osaaminen jää tuntitilanteissa usein liian vähälle huomiolle. Diggaajien tavoitteena on nostaa esille oppilaiden osaamista ja antaa malleja, kuinka vertaisoppiminen voi toimia erityisesti alueille, jotka kehittyvät ja muuntuvat nopeasti kuten digitaidot, ohjelmointiosaaminen ja mediataidot. Erilaisia malleja miten oppilaat opastavat toisiaan on olemassa ja Diggaajat voisi tältä osin nostaa ja koota niitä esille, pohtii Haveri.



Lisäksi tapahtuma toimii OppilasAgenttien täydennyskoulutuksena ja mahdollisuutena tavata muita vertaisia. Tapahtumaa on järjestämässä myös Suoraman koulun opettaja ja valtakunnallisen OppilasAgenttiverkoston koordinaattori Vesa Hursti.

- Opetussuunnitelman näkökulmasta kysymyksessä on oppilaiden osallisuuden lisääminen ja oppilaiden osallistaminen, joka on yksi hankkeiden keskeisiä tavoitteita. Hanketoimijoiden näkökulmasta hankerajat ylittävä yhteistyö on yksi tärkeä tavoite. Tapahtumassa opitaan käytännössä tekemällä ja yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. Voisi sanoa, että oppilaat toteuttavat tapahtuman ja aikuiset auttavat tietyissä asioissa, toteaa Hursti ja kertoo odottavansa sekä paikan päälle että verkon välityksellä runsaasti osallistujia.

Tapahtuman ajatuksena on avoimuus ja osaamisen jakaminen ja kehittäminen. Päivän esitykset jaetaan muiden katsottavaksi niin paikan päällä kuin myöhemmin tallenteinakin. Tilaisuutta ja esityksiä voi seurata suorana www.diggaajat.fi

Lisätietoja Ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksesta: https://www.innokas.fi/turnaus/

Tapahtuman järjestää Tampereen ja Kangasalan kaupungit yhteistyössä Opilasagenttiverkoston, Innokkaan, Suomen e-oppimiskeskuksen, OPH:n sekä Google Educator Group Suomen kanssa.