Sofia Virta: “Tämä on oikeudellisesti poikkeuksellinen laki, johon tämän hetkisillä tiedoilla suhtaudun kriittisesti”

– Tämä on oikeudellisesti poikkeuksellinen laki. Tämän hetkisillä tiedoilla suhtaudun lakiesitykseen kriittisesti. Kuten lainsäädäntöprosessiin kuuluu, seuraavaksi tutustun esityksen sisältöön tarkemmin ja odotan asiantuntijoiden sekä viranomaisten lausuntoja.

Virta toteaa, että tilanne on hyvin haastava.

–Tapa, jolla Venäjä välineellistää ihmisiä osana sodankäyntiään on raukkamaista ja t uomittavaa. Venäjälle on kyettävä osoittamaan, ettei Suomi hyväksy sitä. Tapa jolla se tehdään pitää olla sellainen, ettemme samaan aikaan anna Venäjälle mitä se haluaa: ihmisoikeudet tai kansainväliset sopimukset hylkäämällä tai oikeusvaltiota murentamalla tekisimme juuri sitä, mitä Putin toivookin. Selvää siis on, että tilanne on hyvin haastava. Virta sanoo.