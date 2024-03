Markkinaoikeuden päätös: Sarastia-hankinta hankintalain vastainen – hyvinvointialue harkitsee valittamista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV vei viime vuonna Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastia-hankinnan markkinaoikeuteen hankintalain noudattamiseen liittyen.

Markkinaoikeus on tehnyt päätöksen 15.3.2024 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastialta hankkimastaan palkanlaskentapalveluista.

Markkinaoikeus tunnisti, että hankinnan tekemiselle on ollut ennalta arvaamaton ja hankintayksiköstä riippumaton syy. Hyvinvointialueella on ollut velvollisuus järjestää kyseiset palvelut ja siksi hankinnan tekemisellä on ollut äärimmäinen kiire. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen on kuitenkin katsottu ylittävän voimassaoloajaltaan sen, mikä on ollut ehdottoman välttämätöntä. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että hyvinvointialue on toiminut vastoin hankintalakia tehdessään hankinnan palkanlaskentapalveluista Sarastialta vuonna 2022, jolloin valmistauduttiin hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen.

Hankinta on tehty ensisijaisesti sidosyksikköhankintana, hankintalain 15 §:n perusteella. Hyvinvointialueen arvion mukaan kaikki sidosyksikköyhteyden edellytykset ovat täyttyneet. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lisäksi kaikki muutkin Sarastia Oy:n omistajat ja asiakkaat ovat tulkinneet asiaa samoin.

Hyvinvointialueen arvion mukaan Sarastia oli lopulta ainoa toimittaja, joka on pystynyt tarjoamaan palkanlaskentapalvelut ja näiden käyttöönottoprojektin siten, että hyvinvointialueella on ollut edellytykset hoitaa henkilöstön palkanmaksu heti 1.1.2023 alkaen.

Markkinaoikeus katsoo, ettei Sarastia Oy:tä voida pitää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkönä, eikä hyvinvointialueen yhtiöltä tekemää hankintaa voida jättää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Markkinaoikeus määräsi valituksen kohteena olleen Sarastian kautta hankitun tukipalvelusopimuksenne päättymään 12 kk:n päästä tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

Päätöksellä ei ole vaikutusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palkanlaskentaan, joka jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Hyvinvointialue harkitsee päätöksestä valittamista.