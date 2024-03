Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkoston kokouksessa keskustelua työtaistelujen vaikutuksesta sektorin palveluihin ja toimintaan

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui etäyhteyksin perjantaina 15.3.2024 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja avasi kokouksen kuvaamalla toimintaympäristön ajankohtaisen tilanteen, johon vaikuttavat sektorin näkökulmasta käynnissä olevat työtaistelut sekä aluehallintovirastojen osalta vuoden 2024 alussa alkanut uusi AVI-ELY-strategiakausi ja aluehallinnon kokonaisvaltainen uudistaminen.

Huoltovarmuuden tilannekuva jatkuu vakaana

Huoltovarmuuskeskuksen varautumisasiantuntija Joni Kinnunen esitteli elintarvikehuollon huoltovarmuuden tilannekuvan. Ilmoitetuilla työtaistelutoimenpiteillä ei tällä hetkellä nähdä olevan välittömiä vaikutuksia elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaratuotteiden saatavuuteen. Yksittäisiä tuotepuutoksia saattaa esiintyä, mutta hamstraukseen ei ole tarvetta. Myös ruokapalveluiden tilanne on hyvä.

Lakot vaikuttavat yritysten toimintakykyyn ja -edellytyksiin myös huoltovarmuuskriittisillä aloilla, mutta huoltovarmuusvaikutus syntyy vasta, jos tuotannon, palveluiden tai kriittisen infrastruktuurin toimivuus häiriintyy tavalla, jossa väestön, talouselämän tai maanpuolustuksen välttämättömimpiä perustarpeita ei pystytä täyttämään. Yksittäisten tuotteiden vajaukset tai puutteet kaupoissa eivät esimerkiksi ole lähtökohtaisesti huoltovarmuuskysymyksiä. Huoltovarmuuskeskus julkaisee verkkosivuillaan säännöllisesti arvioita lakkojen huoltovarmuusvaikutuksista.

Myös aluepäällikkö Anna-Leena Ronkainen kuvasi Kokkolan Halpa-Halli Oy:n näkökulmasta päivittäistavarahuollon tilanteen jatkuvan vakaana. Tuotteita kaupoissa on hyvin saatavilla, ja lakot vaikuttavat lähinnä yksittäisten tuotteiden saatavuuteen ja tavarantoimittamisen järjestelyihin. Lakot eivät ole vaikuttaneet myöskään Koillismaan päivittäistavarakaupan yleiseen tilaan.

Työllisyysnäkymä vaihtelee alueittain haastavassa julkisessa taloustilanteessa

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntija Terttu Toivanen kuvasi alueen työttömyydessä olleen viime kuukausina hienoista kasvua. Tammikuun lopun tilanteen mukaan alueella oli yhteensä 23 500 työtöntä työnhakijaa, mikä on jonkin verran enemmän kuin vuosi sitten. Myös avointen työpaikkojen määrä on kasvanut edellisvuodesta. Avoimet työpaikat sijoittuvat ensisijaisesti palvelualoille, ravintoloihin, myyntiin, suurtalouteen, kiinteistönhuoltoon sekä lähihoitajan tehtäviin.

Kainuun ELY-keskuksen työvoima-asiantuntija Atte Laitinen kertoi alueen työllisyysasteen puolestaan nousseen viime vuosina myönteisesti jopa 73,1 %:in ja työttömyyden pysyttelevän 10,5 %:n tasolla, mikä on koko maan kuudenneksi pienin työttömyysluku. Kainuun haasteina ovat toisaalta huoltosuhde ja työvoiman saatavuus työikäisten määrän vähentyessä tulevaisuudessa.





Työtaistelutoimilla ei vaikutusta kuntien ruokahuoltoon

Oulun kaupungin käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff kuvasi ruoka- ja puhtauspalveluiden tilanteen olevan rauhallinen; sekä keittiöihin että palvelutehtäviin on riittänyt työvoimaa. Työtaistelutoimet eivät ole vaikuttaneet myöskään ateriapalveluihin, joihin ruoka-aineita on ollut saatavilla normaaliin tapaan.

Kajaanin kaupungin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen kertoi kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden tilanteen näyttäytyvän vastaavanlaisena. Lakkojen vaikutuksia palveluihin on ennakoitu onnistuneesti, ja etenkin palveluhuollon turvaamiseksi tehdyllä ennakoivalla viestinnällä on ollut merkitystä tilanteen säilymisessä rauhallisena. Vuorinen näki Huoltovarmuusorganisaatioon (HVO) vastikään perustetun ruokapalvelupoolin hyvänä kehityssuuntana. Kainuun alueella eri toimijoiden yhteistyö aiheeseen liittyen on ollut jo valmiiksi tiivistä.

Päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkoston seuraava kokous pidetään etäyhteyksin 28.5.2024.