Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 12

Ma 18.3. klo 18 Mark Coeckelbergh: Miksi tekoäly nakertaa demokratiaa -kirjajulkkarit (Terra Cognita)

Wienin yliopiston filosofian professori Mark Coeckelberghin kirjan ‘Miksi tekoäly nakertaa demokratiaa ja mitä sille voidaan tehdä’ kirjanjulkistus Rosebud Sivullisen lavalla. Markin kanssa kirjan tiimoilta, tekoälyn demokratialle tuomista haasteista ja mahdollisuuksista, keskustelemassa Demos Helsingin tutkimusjohtaja Atte Ojanen. Haastattelu toteutetaan Zoomin kautta.

To 21.3. klo 17 Martta Kaukonen: Hengissä (WSOY)

Martta Kaukonen palaa esikoisteoksensa maisemiin kiittäviä arvioita saaneessa psykologisessa trillerissään Hengissä (WSOY 2023). On kulunut viisi vuotta siitä, kun parikymppinen Ira Haaleajärvi todisti julkkisterapeuttiaan ja tämän aviomiestä vastaan oikeudessa. Ira työskentelee raitistuneen isänsä kanssa Helsingin Aviisin rikostoimituksessa, kun hän alkaa epäillä, että Helsingissä liikkuu sarjamurhaaja. Murhia tutkii myös eläkepäiviä odottava Helsingin poliisin murharyhmää johtava rikosylikomisario Kerttu Leppänen. Selvittämättömät tapaukset vainoavat Kerttua eikä hän pysty antamaan niitä itselleen anteeksi. Menneisyys saa kiinni heistä jokaisen, jos se on heitä koskaan otteestaan päästänytkään, eikä mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Martta Kaukonen on helsinkiläinen elokuvakriitikko ja kirjailija. Hänen esikoisteoksensa, psykologinen trilleri Terapiassa (WSOY 2021), ihastutti lukijat ja kriitikot, ja sen käännösoikeudet on myyty 12 maahan, muun muassa Englantiin ja Yhdysvaltoihin. Tervetuloa seuraamaan haastattelua ja nappaamaan itsellesi kirja ja signeeraus!