TIEDOTE: Vielä ehtii näyttelyihin – katso museoiden pääsiäisen aukioloajat

Pohjanmaan museo, Kuntsin modernin taiteen museo ja Tikanojan taidekoti ovat avoinna kiirastorstaina 28.3. klo 15 saakka sekä normaalien aukioloaikojen mukaan lauantaina 30.3. ja sunnuntaina 31.3. Museot ovat suljettuna pitkänäperjantaina 29.3.

Vaasan Kauppahallissa esillä oleva Ukrainan sodan kylmät kasvot on esillä 30.3. saakka. Näyttely on avoinna kiirastorstaina 28.3. klo 9–17 ja lauantaina 30.3. klo 10–15. Näyttely on suljettu pitkänäperjantaina 29.3.

Vielä ehtii näyttelyihin!

Pohjanmaan museossa on esillä ruotsalaistaiteilija, kuvanveistäjä Roland Perssonin näyttely Twisted Realities 31.3. saakka. Näyttely on alkuperäisessä kokonaisuudessaan vielä keskiviikkoon 20.3. saakka.

Roland Perssonin (s.1963) yksityisnäyttelyssä taiteilijan tuotannossa jo olemassa olevien teosten kanssa vuorovaikutukseen on tuotettu uusia veistosinstallaatioita. Tämä dialogisuus on näyttelyn perusta. Erityisesti suunnittelun lähtökohtana on ollut Amos Rexin kokoelmaan kuuluva Last Horse on Earth, jonka vastapariksi taiteilija toteutti näyttelyä varten uudenlaisen, käsitteellisrunollisen nelijalkaisen, joka kantaa selässään merihevosia. Last Horse on Earth -teos palaa Helsinkiin Amos Rexin kokoelmanäyttelyyn jo ennen näyttelyn päättymistä. Jos haluat nähdä teosparin yhdessä, se on mahdollista vielä 20. maaliskuuta saakka.

Kuntsin modernin taiteen museossa voi tutustua viivan variaatioihin ryhmänäyttelyssä Viivasta tilaan, jossa esittäytyy sekä suomalaisia että kansainvälisiä nykytaiteilijoita. Näyttely on esillä 14.4. saakka museon molemmissa kerroksissa.

Tikanojan taidekodin taidehistoriallinen näyttely esittelee 21.4. saakka Suomen merkittävimpiin 1800-luvun maisemamaalareihin kuuluvan Berndt Lindholmin (1841–1914) kuvauksia metsänsisustoista ja kallioisista rannikkomaisemista.

Lauantaina 23.3. klo 14–15 kuullaan Kuntsin modernin taiteen museossa konsertti, jossa esiintyy kamariyhtye PUHTI. Yhtyeessä puupuhaltimia soittavat Pepa Päivinen ja Jorma Tapio sekä sellisti Juho Kanervo. Yhtyeen muusikoilla on vahva tausta jazzin, improvisoidun musiikin ja klassisen musiikin alueilla. Konsertti sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.