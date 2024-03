Ilmoittautuminen TaiKonin kesäleirille alkaa 18.3.

Taidetta kasarmilla -leiri järjestetään 3.-14.6.2024 TaiKonin tiloissa kasarmialueella. Ilmoittautumiset leirille alkavat maanantaina 18.3.2024 klo 11.00. Katso leirin tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu täällä!

Leiri on kaksikielinen eli opetusta järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Leirillä on mahdollista tutustua työpajoissa kattavasti jopa kymmeneen eri taideaineeseen eri materiaaleja ja ilmaisukeinoja käyttäen. Taideaineita ohjaavat TaiKonin kokeneet taideopettajat.

Leiri on suunnattu peruskoulun 1.–6. -luokkalaisille ja leirillä on kaksi ikäryhmää: 7–9-vuotiaat sekä 10–13-vuotiaat. Vuosina 2014–2016 syntyneille lapsille järjestetään myös iltapäivähoitoa ohjaajien johdolla klo 16.00 saakka. Leirin hinta on 120 euroa ja iltapäivähoidon kanssa 175 euroa.

Kesäleirejä lapsille ja nuorille järjestävät myös Vaasan kaupungin liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Näistä leireistä tiedotetaan erikseen myöhemmin Vaasan kaupungin verkkosivuilla ja somekanavissa sekä Wilmassa.