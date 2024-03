Jyväskylän Rakennusmessuilla jaettiin Keski-Suomen vuoden 2023 Rakennusmestari, Kiinteistötekijä ja Esimerkillinen Rakennuskohde -tunnustukset

Rakennusmestarit- ja insinöörit AMK RKL ry:n Keski-Suomen yhdistysten yhteinen tunnustus, Keski-Suomen vuoden 2023 Rakennusmestari -tunnustus, myönnettiin Jyväskylän Rakennusmessuilla Risto Salmiolle.



Salmio valmistui rakennusmestariksi Forssan teknillisestä koulusta vuonna 1982. Vuodesta 1983 alkaen Salmio toimi osakkaana rakennusliikkeessä, jossa hän onnistui menestyksekkäästi luotsaamaan yrityksensä läpi alan useat laskusuhdanteet. Rakennus-Salmio Ky tuli näiden vuosien aikana valittua myös Jämsän vuoden yrittäjäksi.

Rakennusmestari-tunnustuksen valinnassa annettiin Salmion menestyksekkään uran ja siinä rehdisti toimimisen ohella suuri arvo myös hänen yhteiskunnallisten tehtävien ansiokkaalle hoidolle. Salmio vaikuttaa kotipaikkakunnallaan Jämsässä esimerkiksi aluepolitiikassa edistäen niissä aina myös rakentajien asioita. Lisäksi Salmio on myös osallistunut voimakkaasti rakennusmestarien ja insinöörien ammatilliseen kehittämiseen ja ollut vaikuttamassa siihen, että rakennusmestarikoulutus palautettiin Jyväskylään. Hän on koko uransa ajan kuulunut Jämsän Seudun Rakennusmestariyhdistykseen ja ollut myös usean vuoden ajan RKL:n liittohallituksessa niin jäsenenä kuin varajäsenenä osallistuen useiden eri valiokuntien työskentelyyn.





Keski-Suomen vuoden 2023 Esimerkillinen rakennuskohde -palkinto

Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry pyrkii nostamaan vuosittain Jyväskylän Rakennusmessujen yhteydessä julkisuuteen vähintään yhden valmistuneen ja merkittävän rakennushankkeen Keski-Suomen alueelta. Huomionosoitus on myönnetty vuodesta 1982 alkaen.



Tänä vuonna yhdistyksen hallituksesta muodostuva raati on valinnut Esimerkilliseksi rakennuskohteeksi 2023 uudiskohteen teemalla: ”Merkittävän rakennuskohteen modernisointi ja toiminnallisuuden parantaminen alkuperäistä kunnioittaen”. Tunnustus myönnettiin kohteelle: Alvar Aalto -museon peruskorjaus ja laajennus −Aalto 2.



Alvar Aalto -museo on vuonna 1973 valmistunut Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon suunnittelema museorakennus. Alvar Aalto -museon peruskorjauksen yhteydessä Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo yhdistettiin museokeskukseksi rakennusten väliin rakennettavalla uudisosalla.



Rakennus on museoviraston suojelema kulttuurihistoriallinen rakennus, joka asetti työlle omat haasteensa. Alkuperäinen tunnelma rakennuksessa on saatu säilytettyä ja valoisa nivel osa yhdistää hienosti rakennukset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Rakentamisen korkea laatu on saatu hienosti toteutettua kohteessa.

Hankkeen palkittavat edustajat:

Tilaaja: Jyväskylän Kaupunki

Käyttäjä: Alvar Aalto -museo

Rakennuttajakonsultti: WSP Finland Oy

Pää- ja Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Pääurakoitsija: Rakennusliike U. Lipsanen Oy



Keski-Suomen vuoden 2023 Kiinteistötyöntekijä -palkinto



Keski-Suomen Ammatti-Isännöitsijät ovat tehneet Rakennusmessujen kanssa yhteistyötä 30 vuoden ajan. He ovat järjestäneet messujen avajaispäivänä isännöinnin ammattilaisille suunnatun seminaarin vuodesta 1997 alkaen.

Seminaarimme päätteeksi he ovat palkinneet Keski-Suomen vuoden kiinteistötyöntekijän. Tämä perinne on alkanut jo vuonna 2007. Heidän tarkoituksenaan on nostaa esille ammattitaitoisia ja arvostettuja tekijöitä kiinteistönhuollon työkentässä.

Tänä vuonna palkittava henkilö toimii huoltomiehenä ja hoitaa tehtävänsä säntillisesti, ripeästi ja huolellisesti. Hän huomioi kiinteistöjen puutteet, ilmoittaa niistä ja tekee myös parannusehdotuksia oma-aloitteisesti tilanteen parantamiseksi. Asukkaita kohtaan hän on ystävällinen ja auttavainen. Hän on pidetty henkilö ja saakin jatkuvasti hyvää ja kiittävää palautetta asiakaskentästä. Hänen iloinen ja auttavainen luonteensa piristää huononkin päivän.

Vuoden kiinteistötyöntekijä on Amine Ghouali ja hän työskentelee Jyväskylän Huoltosilta Oy:ssä.

Lisätietoa: