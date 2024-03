Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka ehdolle eurovaaleissa - “Olemme todellinen vastavoima pimeiden voimien keskellä”

Kädenlämpöisten rauhantoivotusten aika on ohi – Suomen on vietävä enemmän tykistöammuksia Ukrainaan 24.2.2024 10:08:44 EET | Uutinen

Kun venäläiset joukot vyöryivät Ukrainan rajojen yli tasan kaksi vuotta sitten, maailma pidätti henkeään. Tankkien lähestyessä Kiovaa Ukrainan sodasta tuli hetkeksi paitsi koko maailman huolenaihe, myös symbolinen taistelu demokratian ja Venäjän imperialismin välillä. Ukrainan kansa ei ole edelleenkään taipunut, mutta samaa ei ikävä kyllä voi sanoa maan liittolaisista. Tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, etteivät EU:n jäsenmaat saa kevääseen mennessä kasaan Ukrainalle lupaamiaan miljoonaa tykistöammusta. “Läntisen yhteisön ponneton tapa reagoida Venäjän tykistöylivoimaan turhauttaa. Presidentti Zelenskyi on kansainvälisissä yhteyksissä ilmaissut toistuvasti, kuinka paha pula Ukrainalla on tykistöammuksista. On selvää, että Venäjä on Georgian sodasta lähtien pyrkinyt hyvin systemaattisesti horjuttamaan sääntöperusteista maailmanjärjestystä. Jos sotatoimille ei saada loppua nyt, Putinin mustalta listalta löytyy aina seuraava uhri”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka