Äänestäminen Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa alkaa – ehdolla 365 ehdokasta

Kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka BAR W avataan Wiklundin kulmaan 14.3.2024 11:59:36 EET | Tiedote

BAR W on enemmän kuin vain baari. Se on kutsuva, eläväinen ja tunnelmallinen kohtaamispaikka kaupunkilaisuuden ytimessä. Se sopii päivään ja iltaan, arkeen ja viikonloppuun. BAR W avataan torstaina 21.3.2024. - BAR W:n sijainti kauppatorin laidalla on aivan loistava ja se suorastaan houkuttelee viihtymään. BAR W:n hyväntuulinen puheensorina hyvien juomien äärellä houkuttelee niin kaupunkilaisia kuin hotellivieraitakin. Sinne voi poiketa shoppailun lomassa ja työmatkustajakin voi sulkea läppärinsä rentoutuakseen hyvän juoman ääressä. Sään salliessa nautitaan ja tunnelmoidaan ravintolan terassilla. ​BAR W on myös illanviettopaikka ja treffipaikka kaupungin ytimessä. Loppuviikosta dj vauhdittaa menoa pitkälle yöhön, maalailee Turun Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Timo Hällfors ravintolan tunnelmaa. BAR W:n myötä Wiklundin katutasossa aiemmin toimineen Wine Bar Axel W:n toiminta päättyy ja se on suljettuna 17.3.2024 alkaen. - Toteutamme Wiklundin 1. kerroksen ravintoloiden tiloissa pieniä uudis