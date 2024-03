Rukalla järjestetään viikonloppuna Suomen suurin after ski -festivaali: Harmaa Rinne Festivalille odotetaan oheistapahtumineen 10 000 kävijää

Suomen suurin after ski -festivaali Harmaa Rinne Festival järjestetään Rukan upean talvisissa maisemissa 22.–23.3.2024. Rukan hiihtostadionilla nähdään kahden päivän aikana kolmella eri lavalla muun muassa JVG, Sanni, Alma, Ibe, Kuumaa, Tommy Cash sekä UMK-voittaja Windows95man. Lipunmyynti on käynyt vilkkaana ja osa lipputyypeistä on myymässä loppuun.