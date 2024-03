Avaa suu -kampanja kannustaa nuoria aikuisia huolehtimaan suunterveydestä

– Hyvä suuhygienia ja terveelliset ruokatottumukset sekä nikotiinituotteiden käytön välttäminen ovat suunterveyden kulmakiviä kaikille. Hampaiden harjaus fluorihammastahnalla aamuin illoin ja hammasvälien puhdistus päivittäin. Lisäksi on tärkeä muistaa käydä säännöllisissä suun tutkimuksissa. Monella on riski pudota täysi-ikäistyttyään pois suun terveydenhuollon palveluista, sanoo asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri Hammaslääkäriliitosta.

Yleisimpiä suunsairauksia ovat hampaiden reikiintyminen ja ientulehdus, joka voi hoitamattomana edetä hampaan kiinnityskudossairaudeksi eli parodontiitiksi. Näitä voi ehkäistä hampaiden huolellisella omahoidolla.

– Suunterveydelle tärkeitä ovat yksilön jokapäiväiset valinnat, arkirutiinit ja elintavat. Näiden lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisia toimia, esimerkiksi lainsäädännöllä ja verotuksella on mahdollista tukea terveyttä edistävää elinympäristöä ja valintoja. Terveyden edistämisen tulee olla myös osa hyvinvointialueiden terveyspalveluita, muistuttaa Hietala-Lenkkeri.

Jo sata vuotta suunterveyden edistämistä

Suunterveyden edistäminen on ollut alusta asti osa vuonna 2024 sata vuotta täyttävän Hammaslääkäriliiton toimintaa.

– Vuosikymmenten aikana liitto on edistänyt väestön suunterveyttä esimerkiksi aktiivisella vaikuttamistyöllä sekä monenlaisilla terveyskasvatusaineistoilla ja -kampanjoilla. 2000-luvulla terveyden edistäminen on siirtynyt paljolti verkkoon ja someen. Perinteisestä valistuksesta on siirrytty yksilöllisempään terveysohjaukseen ja kannustamiseen. Tavoitteena on lisätä yksilöiden ja väestön edellytyksiä huolehtia suunterveydestään sekä vaikuttaa positiivisesti asenteisiin, arvoihin ja voimavaroihin, Hietala-Lenkkeri kertoo.