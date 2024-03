Liikunta ylläpitää veriarvoja, painonhallinta helpottaa vaihdevuosioireita

Vaihdevuosien aikana tapahtuvien hormonaalisten muutosten tiedetään aiheuttavan suurimmalle osalle naisista erilaisia vaihdevuosioireita, kuten kuumia aaltoja, hikoilupuuskia ja unettomuutta. Vaihdevuosien hormonimuutokset on yhdistetty myös terveyden kannalta epäedullisiin muutoksiin kehonkoostumuksessa ja veriarvoissa. Toisaalta fyysisen aktiivisuuden tiedetään edistävän sydän- ja verisuoniterveyttä.

Aktiivisemmilla naisilla parempi sydän- ja verisuoniterveys

Tutkimuksessa havaittiin, että ikääntymiseen liittyvä sydän- ja verisuoniterveyden heikkeneminen kiihtyy naisilla vaihdevuosien aikana. Nämä muutokset tapahtuivat liikunnan määrästä riippumatta, mutta liikuntaa enemmän harrastavien naisten sydän- ja verisuoniterveys pysyi koko seurannan ajan parempana vähemmän liikkuviin verrattuna. Tulokset vahvistavat aiemmin tehtyjä havaintoja vaihdevuosien itsenäisestä roolista keski-iässä tapahtuvaan sydän- ja verisuoniterveyden heikkenemiseen.

— Vaikka liikunta ei ollut yhteydessä vaihdevuosien aikana tapahtuviin muutoksiin, se auttaa pitämään veriarvot parempina, jolloin vaihdevuosiin liittyvä heikentyminen ei heti horjuta sydän- ja verisuoniterveyttä, LitM Matti Hyvärinen kertoo.

Painonhallinta helpottaa vaihdevuosioireita

Tutkimuksessa suurempi kehon paino ja rasvamassan määrä oli yhteydessä suurempaan vaihdevuosioireiden määrään. Lisäksi kehonkoostumuksen havaittiin vaikuttavan fyysisen aktiivisuuden ja vaihdevuosioireiden väliseen yhteyteen.

— Tulokset viittaavat siihen, että painonhallinta helpottaa vaihdevuosioireita ja että fyysisen aktiivisuuden hyödyt vaihdevuosioireiden hoidossa ovat hyvin yksilöllisiä, Hyvärinen toteaa.

Tutkimuksen tulokset lisäävät tietämystä vaihdevuosien aikana sydän- ja verisuoniterveydessä tapahtuvista muutoksista sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista sydän- ja verisuoniterveyteen ja vaihdevuosioireisiin. Tulokset tarjoavat työkaluja keski-ikäisten ja ikääntyneiden naisten terveyden edistämiseen ja elämänlaadun parantamiseen tähtäävien elämäntapainterventioiden kehittämiseen.

LitM Matti Hyvärisen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Physical Activity, Menopausal Symptoms, and Cardiometabolic Health during the Menopausal Transition" tarkastetaan torstaina 28.3.2024 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (C1). Vastaväittäjänä toimii professori Marjo Tuppurainen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Eija Laakkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Julkaisutiedot

Väitöskirja “Physical Activity, Menopausal Symptoms, and Cardiometabolic Health during the Menopausal Transition” on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9953-7

Taustatiedot

Matti Hyvärinen on valmistunut ylioppilaaksi Nilsiän lukiosta 2007, diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2015 ja liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2019. Hän on työskennellyt vuodesta 2017 alkaen ensin apurahatutkijana, sitten väitöskirjatutkijana ja tällä hetkellä projektitutkijana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.