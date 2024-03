Toiminta-alueen sähkönsiirto alhaisimmillaan koko 2000-luvulla

Osavuosikatsaus 1-8/2023: Lämmin säätila vähentänyt energiankulutusta 28.9.2023 10:17:45 EEST | Tiedote

Kulunut vuosi on ollut 8,1 % normaalia selvästi lämpimämpi, mikä on yhdessä energiakriisin aikana terävöityneen energiansäästön kanssa leikannut energiankulutusta merkittävästi. Perusliiketoiminnan ollessa energian siirtoa ja myyntiä, volyymin pieneneminen vaikuttaa suoraan taloudelliseen suoritukseen. Konsernin liikevaihto tammi-elokuussa on ollut 293 M€ (2022: 220,4 M€). Liikevaihto nousi energiakriisin aikana syntyneiden sähkön loppuasiakassopimusten korkeammasta hintatasosta. Käyttökate oli 25,2 M€ (2022: 29,1 M€) ja liikevoitto 7 M€ (2022: 12,3 M€).