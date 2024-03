Viikkokatsaus 18.–22.3.2024

Mediatilaisuus ke 20.3. ja raportti 21.3.: Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) Teams-tilaisuus ke 20.3. klo 12 torstaina julkaistavasta raportista Accelerating the circular economy in Europe. Raportin mukaan Euroopan kertakäyttökulttuurin muuttaminen kiertotaloudeksi vaatii rohkeita toimia, päättäväisyyttä ja olemassa olevien keinojen vahvaa hyödyntämistä.

Ratkaisuja-blogi to 21.3.: Jari Lyytimäki: Ympäristötiede kannustaa toivetaloudesta reaalitalouteen. Lisätiedot: johtava tutkija Jari Lyytimäki, puh. 029 525 1397 ja viestintäasiantuntija Leena Rantajärvi, puh. 029 525 1543, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote pe 22.3.: Suomalaisten mökkeilyn hiilijalanjälki arvioitiin ensimmäistä kertaa – uudella laskurilla selviää myös yksittäisen mökkeilijän päästöt. Embargo tiedotteesta lähetetään medialle ma 18.3. Lisätiedot: erikoistutkija Johanna Niemistö, Joensuun toimipiste, puh. 029 525 1835 ja viestintäasiantuntija Hanna Talikka, puh. 029 525 1104, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Seminaari ja tiedote pe 22.3.: Suomen vesiyhdistys yhteistyössä ulkoministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman vesidiplomatian yhteishankkeen kanssa järjestää perinteisen Maailman vesipäivä -seminaarin perjantaina 22.3.2024 klo 12–16. Tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla, ja sitä on mahdollisuus seurata myös etänä. Järjestäjät julkaisevat perjantaina myös tiedotteen Maailman vesipäivän teemoista. Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu. Lisätiedot: projektikoordinaattori Elina Häkkinen, puh. 029 525 1124, elina.a.hakkinen@syke.fi

Uutiskirje (to 21.3./pe 22.3.): Hiilineutraali 1/2024. Yksikönjohtaja Jyri Seppälä pääkirjoituksessaan: "Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka sodat ja lakot täyttävät median. Viime kesästä lähtien jokainen kuukausi on ollut maapallon mittaushistorian lämpimin. Maakuntien ja kuntien aktiivisuus ilmastoasioiden mahdollisuuksien konkretisoinnissa on nykytilanteessa kenties tärkeämpää kuin koskaan."

Kansainvälinen kierrätyspäivä ma 18.3. PlastLIFE-hanke esittelee muovin uuden kierrätysesimerkin. #Kierrätyspäivä #GlobalRecyclingDay

Maailman metsäpäivä to 21.3. #MaailmanMetsäPäivä #Metsäpäivä #IntlForestDay

Maailman vesipäivä pe 22.3. Maailman vesipäivän teemana tänä vuonna vesi ja rauha, "Water for Peace" . Lue lisää. #WorldWaterDay





Tutustu myös:



Tutustu hankkeeseen tarkemmin:

Vesidiplomatian yhteishanke (Finnish Water Way - Water Cooperation and Peace) edistää suomalaista vesidiplomatiaa osana rauhanvälitystä sekä vahvistaa kansainvälistä vesidiplomatiayhteistyötä ja suomalaista vesidiplomatiaosaamista. Kolmen ministeriön (UM, YM, MMM) rahoittamaa hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus yhdessä Ulkopoliittisen instituutin kanssa.



