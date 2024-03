Norwegian Hydrogen laajentaa Suomen toimintojaan ja suunnittelee vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Tornioon

Tornio on valittu yhdeksi Norwegian Hydrogenin tulevaisuuden tuotantolaitoksen sijoittumispaikaksi ja yhtiö on tehnyt 20 hehtaarin suunnitteluvarauksen Arctio North -teollisuusalueelta. Päätökseen on vaikuttanut alueen erittäin hyvä sijainti ja infrastruktuurin tarjoama tuki tehokkaan vedyn tuotannon ja jakelun suhteen.

Vuonna 2023 Norwegian Hydrogen perusti tytäryhtiön, Vireonin, johtavaksi vetytankkauspalvelujen tarjoajaksi raskaalle liikenteelle Pohjoismaissa. Vireon on aktiivisesti ollut kehittämässä ja rakentamassa vetytankkausinfrastruktuuria Pohjoismaihin. Vaikka Vireonin suunnitelmat Suomessa ovat olleet tiedossa jo jonkin aikaa, Norwegian Hydrogenin toimet liittyen vihreän vedyn ja vihreiden vetyjohdannaisten tuotantoon eivät ole olleet tiedossa ennen tätä.

"Sivukonttorin avaaminen Suomeen on erittäin tärkeää Norwegian Hydrogenille, merkiten sitoutumistamme kestävän yhteiskunnan ja taloudellisen elinvoiman kehittämiseen koko Pohjoismaissa", sanoo Simen Skaare Eriksen, Norwegian Hydrogenin kaupallinen johtaja.

Suunnitelma on otettu lämpimästi vastaan paikallisten viranomaisten ja päättäjien toimesta. Tornion kaupunki ja Business Tornio ovat olleet avainasemassa tämän suunnitelman edistämisessä.

"Norwegian Hydrogenin suunnitelma tiivistää erittäin hyvin pitkäaikaisen työn, jota on tehty Arctio Northin kehittämisessä, ja korostaa alueen potentiaalia vetytaloudelle. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tornio on valittu keskeiseksi osaksi Norwegian Hydrogenin suunnitelmaa kohti kestävää tulevaisuutta", sanoo Hannaleena Posti, Business Tornion vs. toimitusjohtaja.

Norwegian Hydrogen kiittää lämpimästi Tornion kaupunkia luottamuksesta ja Business Torniota hyvästä ja aktiivisesta yhteistyöstä, joka on edesauttanut laajentumisen toteutumista. Yhtiö vahvistaa sitoutumisensa kehittää vetytaloutta ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kohti kestävämpää tulevaisuutta pohjoisessa.

Petri Luoma, Norwegian Hydrogen Finland Oy:n projektijohtaja, jakoi innostuksensa Torniota kohtaan tämän kunnianhimoisen projektin ihanteellisena sijaintipaikkana. "Tornio nousi luonnolliseksi valinnaksi, sopien täydellisesti tavoitteidemme kanssa. Kaupungin teollinen ilmapiiri yhdistettynä sen kuljetus- ja energiainfrastruktuuriin tarjoaa optimaalisen ympäristön vedyntuotannolle."

Lisätietoja:



Norwegian Hydrogen AS

Petri Luoma, projektijohtaja

petri.luoma@norwegianhydrogen.com

+358 40 754 0376



Norwegian Hydrogen on norjalainen yritys, joka keskittyy vihreän vedyn tuotantoon ja infrastruktuurin kehittämiseen. Yrityksen tavoitteena on edistää vihreää siirtymää tarjoamalla kestäviä energiaratkaisuja, erityisesti raskaan liikenteen, teollisuuden ja merenkulun aloille.

www.norwegianhydrogen.com