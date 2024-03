SDP Kimmo Kiljunen: ”Tuhannet äänestivät jaloillaan Putinin hallintoa vastaan Helsingissä”

Sosiaalityöntekijäkansanedustaja kummastelee vastuuministerin puheita lastensuojelusta 18.3.2024 10:07:44 EET | Tiedote

Joensuussa tapahtunut lapsisurma on järkyttänyt koko Suomea. Tämä on herättänyt aktiivista keskustelua lastensuojelun tilasta Suomessa. Vastuuministeri Juuso on kommentoinut medialle lastensuojelun toimivaltuuksia, ja hänen mukaansa ”lapsia on pystyttävä suojelemaan, ja kiireellinen huostaanotto sen hoitaa”. Lastensuojelun sosiaalityössä aiemmin työskennellyt SDP:n kansanedustaja Helena Marttila ihmettelee ministerin puheita.