Kela-asioita voi nyt hoitaa verkossa myös saameksi

Kelan verkkoasiointipalvelua eli OmaKelaa on tähän saakka voinut käyttää joko suomeksi tai ruotsiksi. Nyt Kela on julkaissut palvelusta ensimmäisen version myös kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä. Palvelun nimi pohjoissaameksi on MuKela ja inarin- ja koltansaameksi MuuKela.

Saamenkieliseen asiointipalveluun voi kirjautua turvallisesti osoitteessa www.kela.fi valitsemalla sivuston oikeasta yläkulmasta Kirjaudu-painikkeen ja sen jälkeen avautuvasta valikosta vaihtoehdon OmaKela. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjauduttuaan asiakas voi valita haluamansa saamen kielen OmaKelan kielivalikosta. Tarvittaessa asiakas voi palata asioinnin aikana helposti myös suomen- tai ruotsinkieliseen näkymään.

Saamenkielinen asiointipalvelu ohjaa asiakasta hakemuksen ja liitteiden toimittamisessa Kelaan. Asiakas valitsee palvelussa haluamansa etuuden ja liittää siihen omalla laitteellaan täyttämänsä pdf-hakemuslomakkeen. Kun hakemus on tallentunut palveluun, asiakas voi lisätä siihen tarvittavat liitteet.

Alkuvaiheessa saamenkielisessä palvelussa voi hakea sairaanhoito- ja lääkekorvauksia, kuntoutusta ja vammaistukia. Myös alaikäisen huoltaja tai Suomi.fi-valtuudella toisen puolesta asioiva voi lähettää edellä mainittuja hakemuksia ja niiden liitteitä.

Myöhemmin tänä vuonna tavoitteena on rakentaa saamenkieliseen palveluun omakielinen etusivu ja päätösten ja muiden asiakirjojen näkymä. Toistaiseksi päätökset, kirjeet ja muut asiakirjat voi nähdä ainoastaan vaihtamalla kielen suomeen tai ruotsiin.

– Toivomme saamenkielisten asiakkaidemme kokeilevan asiointipalvelun käyttöä, vaikka palvelussa on käytössä vasta sen ensimmäiset ominaisuudet. Käyttäjien kokemukset ovat meille erittäin tärkeitä, kun palvelua kehitetään, sanoo OmaKelan kehittämisen asiantuntija Elina Sipola.

Kela.fissä opastetaan myös saameksi asiointipalvelun käytössä

Kela.fi-sivustolla kerrotaan nyt aikaisempaa laajemmin myös saameksi OmaKelan käytöstä. Sivustolla kerrotaan myös vaihtoehtoisista kirjautumistavoista ja valtuuttamisesta.

Kela.fissä kerrotaan myös, miten verkossa voi hoitaa asioita toisen puolesta. OmaKelassa voi hoitaa asioita toisen henkilön puolesta, jos palvelua käyttävä henkilö on täysi-ikäinen ja toinen täysi-ikäinen henkilö on valtuuttanut hänet hoitamaan Kela-asioitaan. Myös huoltaja voi hoitaa OmaKelassa joitakin alaikäisen lapsensa asioita.

Asiakas saa halutessaan päätöksestään saamenkielisen käännöksen

Saamenkielinen asiakas saa etuuspäätöksensä ensin suomeksi tai ruotsiksi sen perusteella, mikä hänen väestötietojärjestelmään merkitty asiointikielensä on. Asiointikieleksi voi valita ainoastaan suomen ja ruotsin.

Jos asiakas on hakenut etuutta saamenkielisellä hakemuksella tai muutoin ilmaissut halunsa saada päätöksensä saamenkielisenä, Kela lähettää hänelle kirjeenä myös päätöksen saamenkielisen käännöksen.

Äidinkieleksi voi väestötietojärjestelmässä ilmoittaa myös pohjois-, inarin- tai koltansaamen. Myös Kela saa tiedon asiakkaiden äidinkielestä väestötietojärjestelmästä.

Saamelaisella on saamen kielilain mukaan oikeus hoitaa Kela-asioitaan omalla kielellään. Kielellisten oikeuksien toteutuminen käytännössä edellyttää myös sähköisen asiointimahdollisuuden tarjoamista.

