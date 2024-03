Firan modernisointi jatkaa toimistosaneerauksia Kruununhaassa

Snellmaninkadun ja Rauhankadun kulmassa sijaitsevasta kuusikerroksisessa rakennuksessa tehdään toimistomuutoksia neljässä kerroksessa. Talo on valmistunut vuonna 1958 ja siinä on tehty vuosien saatossa useampi tilamuutos kerroksissa ja muun muassa vesikatto on uusittu. Urakassa kolmen kerroksen tilajako-osat sekä pinnat puretaan ja tilat modernisoidaan palvelemaan talon vuokralaisia entistä paremmin.

Hankkeessa tehdään myös parannustöitä talotekniikkaan, ja esimerkiksi ilmanvaihtokoneet uusitaan. Osana urakkaa katolle rakennetaan uusi IV-konehuone.

Firan aikataulujohtamisen osaamisella on urakassa suuri merkitys. Projektiin on tehty tarkka ennakkosuunnitelma, jotta rakennus saadaan pidettyä käytössä koko urakan ajan. Yleisaikataulu on laadittu yhdessä tilaajan kanssa niin, että työt voidaan toteuttaa sekä rakennuttajan että vuokralaisten toiveiden mukaisesti. Tämän mahdollistaa esimerkiksi väliaikainen ilmanvaihtoratkaisu, jolla taataan laadukas ja puhdas huoneilma rakennuksen kaikkiin osiin koko urakan ajan.

- Hanke on SLS:n toiminnan kannalta erittäin tärkeä. Tavoitteemme on tarjota nykyaikaisia, inspiroivia ja joustavia toimitiloja noin 70 hengen asiantuntijaorganisaatiollemme Helsingissä. Vastuullisen kiinteistönomistajan näkökulmasta on taas keskeistä, että toimimme tavalla joka vähentää korjausvelkaa ja parantaa energiatehokkuutta, toteaa SLS:n kiinteistöpäällikkö Hans Wiljanen.

- Tämä on kuin paluu juurille. Olemme vastaavia tehneet toimistoremontteja, kuten viimeksi Kirjurinkadulla, mutta vertaisin tätä siihen mistä kaikki lähti liikkeelle, eli Iso Pajan ja Elisan pääkonttorin remontteihin, kertoo Firan työpäällikkö Jouni Juntunen.

Urakka alkoi helmikuussa 2024 ja päättyy marraskuussa 2024.