Etsivät nuorisotyöntekijät ja työpajavalmentajat kokoontuvat Mikkeliin

Mikkeliin odotetaan kaikkiaan noin 500 rinnalla kulkemisen ja sosiaalisen vahvistamisen ammattilaista. Pääsalin inspiraatiopuheenvuorojen lisäksi luvassa on seminaareja, koulutuksia, verkostoitumistapaamisia ja iltajuhla.

Keskiviikkona osallistujat pääsevät herättelemään ajatuksiaan pääsalissa yhdessä kokemustyöntekijänuorten Erhan Dalerin ja Mila Nikkasen sekä somepersoona Pinja “Pinkku” Sanaksenahon kanssa. Torstaina pääsalissa äänessa ovat lukutaitoa eloonjäämistaitona opettanut Aleksis Salusjärvi ja sekä nuoria nyrkkeilyn avulla takaisin yhteiskuntaan valmentava Miika Mehmet. Miehet pohtivat, missä mennään rikoksiin ja väkivaltaan kietoutuneessa nuorisokulttuurin rakentumisessa juuri nyt.

Tapahtuman päättää Gogi Mavromichalis.

Seminaareissa liikutaan luontosuhteesta te-uudistukseen

Osallistujat saavat valita itseään parhaiten palvelevat sisällöt tapahtuman monipuolisesta kattauksesta. Rinnakkaisseminaareissa pohditaan aikuisten asenteiden vaikutusta nuorten syömishäiriöihin, tekoälyn hyödyntämistä nuorisotyössä, stigman vähentämistä huumeiden vastaisessa työssä ja liikunnan merkitystä monihaasteisten nuorten tukemisessa. Seminaareissa kuullaan myös tuoreimmat kuulumiset vaikuttamistyöstä ja tulossa olevista yhteiskunnallisista uudistuksista, buustataan luonto ja eläimet osaksi nuorisotyötä ja pohditaan ajankohtaisia tutkimusaiheita ja opinnäytteitä.

Ammattilaiset istuutuvat myös sosiaalisen vahvistamisen nuotiopiirin ympärille keskustelemaan siitä, mitä arvoa sosiaalinen vahvistaminen nuorille sekä yhteiskunnalle tuo, minkälaisia käytännön menetelmiä ammattilaiset käyttävät ja miten eri ammattiryhmät hyötyvät toisistaan. Yhteisen keskustelun ääreen kokoontuvat Tanja Liimatainen (Nuotta-koordinaattori, Metsäkartano), Anna Alvari (etsivä nuorisotyöntekijä, Ilmajoki), Jouni Metso (etsivä nuorisotyöntekijä, Lahti), Noora Pohjola (työvalmentaja, Rauma) ja Jaana Vähäsöyrinki (yksilövalmentaja, Nivala). Nuotiopiirin keskustelua vetää Inton Miikka Piiroinen.

Erityisinä bonuksina mainittakoon kaksi seminaaria. Ensimmäinen on #INTO24-tapahtumassa julkistettava, etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan suunnattu Mielenterveyden vahvistajan käsikirja. Käsikirjan pohjalta ja sen käytön tueksi kirjoittaja Katri Peräaho MIELI ry:stä vetää työpajan Innostu ja oivalla – Mielenterveyden edistämisen työvälineet etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa.

Lisäksi Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelman väki järjestää kokemustietoa käsittelevän seminaarin Vaikuta nuorten kanssa NYT. Nuorten ohjelman kokemusasiantuntijat Mila Nikkanen ja Erhan Daler sekä koordinaattori Emma Kallunki tarjoavat näkökulmia ja konkretiaa siihen, miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tukea nuoria vaikuttamaan ja raivata tilaa hiljaisten äänille tässä yhteiskunnassa.

Jokainen haluaa kuulua johonkin

Ihminen on sosiaalinen eläin. Meille on luontaista kaivata yhteenkuuluvuutta muiden ihmisten ja luonnon kanssa. Osallisuudeksi johonkin kuuluminen muuttuu, kun ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa ja olla osa rakenteita niissä yhteisöissä tai ympäristöissä, joihin kokee kuuluvansa.

Etsivät nuorisotyöntekijät ja työpajavalmentajat etsivät, luovat ja tekevät näkyväksi tiloja, joihin haavoittuvimmassa asemassa olevat voivat turvallisesti kuulua. Heidän työllään onkin kokoaan suurempi merkitys ihmisyyden edistäjänä.

Jokainen meistä haluaa kuulua johonkin. Mihin sinä haluat kuulua?

#INTO24 Mikkelissä 20.-21.3.2024