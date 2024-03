Elsi Hyttinen on nimetty Kosmoksen kustannustoimittajaksi.

Hyttinen on monipuolinen kirjallisuusalan ammattilainen, kirjallisuustieteen tohtori ja dosentti sekä entinen toimittaja mm. Ylellä, Tulvassa ja Voimassa. Hyttinen kuvailee uutta pestiään seuraavasti:

”Ajattelen, että kustannustoimittajan työ on looginen seuraava askel urallani. Olen työskennellyt sekä toimittajana että tutkijana, ja tässä työssä pääsen yhdistämään kaikkia niitä taitoja, joita minulle on työelämässä kertynyt. Kustannustoimittajalle on hyötyä tutkijana ja kirjallisuuden yliopisto-opettajana hioutuneesta taidosta analysoida tekstien rakenteita ja tunnistaa lajeja ja tyylisuuntia, mutta myös printtitoimittajan ja -toimitussihteerin hommissa olennaisista kyvystä editoida hyvin erilaisiakin tekstejä.”

Hyttinen tulee työskentelemään monipuolisesti Kosmoksen kirjailijoiden ja kirjojen parissa kustannustoimittajana. Mitä odotat eniten Kosmoksella työskentelystä, Elsi?

”Odotan pienen toimituksemme arkista yhteiseloa. Olen nuorempana työskennellyt useammassakin pienessä lehdessä, ja aloittaminen Kosmoksessa tuntuu myös jollain tavalla henkiseltä kotiinpaluulta. Taas tehdään pienellä joukolla suuria asioita.”

Kustantaja Mikko Aarne on tyytyväinen Kosmoksen vahvistuvista riveistä:

”Elsi Hyttisellä on takanaan poikkeuksellisen monipuolinen kirjo erilaisia rooleja kirjallisuuden ammattilaisena. Se on tehnyt hänestä uskomattoman tarkan lukijan ja editorin. Olen samaan aikaan sekä ylpeä että nöyrä kun saamme hänen kokemuksensa ja taitonsa Kosmoksen kirjailijoiden käyttöön.”

Kustantamon toimitukseen kuuluvat kustantaja Mikko Aarne, suomennetun kirjallisuuden kustannuspäällikkö Anni Moilanen sekä kotimaisen kirjallisuuden kustannuspäällikkö Taija Roiha ja kustannustoimittaja Elsi Hyttinen.

