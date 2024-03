Maakunnallinen liikennejärjestelmätyö täsmentyy toimeenpano-ohjelmalla

Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 18.3. edustamaan maakunnan tahto- ja tavoitetilaa.

Toimeenpano-ohjelma koostuu kolmesta osasta: liikennejärjestelmätyön kärkiteemat ja painopistealueet, raideyhteyksien kehittäminen ja tieyhteyksien kehittäminen. Ensimmäisen osion toimeenpanon vetovastuu on pitkälti maakuntaliitolla ja ELY-keskuksella. Toinen ja kolmas osio sen sijaan vaativat toteutuakseen sujuvaa yhteistyötä, resurssien tehokasta suuntaamista ja aktiivista edunvalvontatyötä.

Kirjaukset painottuvat vuosille 2024 ja 2025, mutta erityisesti tie- ja rataverkon kehittämistavoitteita on määritetty vuoteen 2027 asti. Osa hankkeista tähtää tällä aikataululla toteutukseen, mutta monet nyt suunnittelu- ja edunvalvontatyöllä edistettävät hankkeet realisoituvat tie- ja rataverkolla lopullisesti vasta 2030-luvulla.

Valtaosa tie- ja ratayhteyksiin liittyvistä kehittämistoimista on enemmän tai vähemmän kytköksissä valtakunnallisiin rahoituspäätöksiin. Väyläverkon kehittämisen rahoituskehys onkin niukka suhteessa tarpeisiin, joita on paljon koko maassa. Toimeenpano-ohjelmassa on huomioitu tämä epäsuhta ja kirjauksilla pyritäänkin realistiseen toteutettavuuteen ja ylimaakunnalliseen vaikuttavuuteen.

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Toimeenpano-ohjelma 2024–2027