A-kassan jäsenkysely: Leikkauksilla karu vaikutus työttömien arkeen

Leikkauksilla merkittävä vaikutus kuukausituloihin

Pyysimme jäseniä arvioimaan, kuinka suuri taloudellinen vaikutus työttömyysturvan leikkauksilla on ollut tai tulee olemaan heidän kuukausituloihinsa. Suurin osa vastanneista, eli 27 prosenttia, vastasi vaikutuksen olevan 200–300 euroa kuukaudessa. Valtaosalla arvioi vaikutusta olevan 200– yli 400 euroa kuukaudessa.

Kyselyn vastauksista käy selkeästi ilmi, että leikkauksilla on ollut ja tulee olemaan erittäin suuria vaikutuksia jäsenten elintasoon. Vastaajien mukaan käytettävissä olevat tulot pienenevät merkittävästi, mikä hankaloittaa arkielämää monella tapaa. Lainojen ja laskujen hoitaminen vaikeutuu, rahaa ruokaan ja harrastuksiin on vähemmän, ostovoima laskee ja kaikesta kulutuksesta on tingittävä.

Muutokset eivät paranna työllistymistä

Hallitusohjelman mukaan muutoksilla haetaan lisää työllisiä. Melkein kolmannes (30 prosenttia) arvioi kuitenkin muutosten vaikeuttavan työllistymistä. Vastaajista 43 prosenttia vastasi kuitenkin, ettei muutoksilla ole ollut tai tule olemaan vaikutusta heidän työllistymiseensä. Muutosten kaikki mahdolliset vaikutukset eivät monelle vastaajalle vielä olleet konkretisoituneet, kun 26 prosenttia vastaajista ei vielä osannut sanoa, miten muutokset tulevat heidän kohdallaan näkymään.

– Huomionarvoista on, että vastaajista todella pieni prosentti, vain 1 prosentti, arvioi lakimuutosten helpottavan työllistymistä, toteaa A-kassan etuuspäällikkö Kaisa Tikka.

Suojaosan poistolla iso vaikutus talouteen ja työn vastaanottamisen kannattavuuteen

Vastauksissa korostuu erityisen paljon suojaosan poiston negatiivinen vaikutus sekä taloudelliseen toimeentuloon että töiden hakemiseen ja tekemiseen. Vastaajista 46 prosenttia arvioi suojaosan poistolla olevan suuri vaikutus heidän arkeensa. Kohtalaiseksi vaikutuksen arvioi 17 prosenttia vastaajista.

– Vastaajat kokevat vahvasti, että suojaosan poiston ja työssäoloehdon pidennyksen jälkeen pätkätöiden, kausitöiden ja osa-aikatöiden tekeminen ei taloudellisesti kannata enää ollenkaan, kuvailee Kaisa Tikka.

Vastauksista huokuu suuri huoli pärjäämisestä

Yksi hyvin merkittäväksi heikennykseksi koettu leikkaus on lapsikorotusten poistuminen. 21 prosenttia vastaajista arvioin lapsikorotuksen poistolla olevan suuri vaikutus omaan arkeensa. Korotusten poistuminen heikentää lapsiperheiden tilannetta todella paljon ja muiden leikkausten kanssa yhteisvaikutuksen koetaan olevan jopa katastrofaalinen.

Jo tehdyistä tai tulossa olevista muutoksista vastaajat arvioivat työssäoloehdon pidentämisen 12 kuukauteen vaikuttavan heihin eniten. Yli puolet vastaajista, eli 53 prosenttia, piti vaikutusta suurena ja 10 prosenttia kohtalaisena. Työssäoloehdon täyttämisen vaikeus korostui etenkin osa-aikatöitä, pätkätöitä, kausitöitä ja freelance-töitä tekevillä. He pelkäävät, että pidennetyn työssäoloehdon myötä heidän ei jatkossa enää ole mahdollista saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

– Kaiken kaikkiaan vastauksista ilmenee, että suurin osa vastanneista on todella hyvin perillä lakimuutoksista. Leikkaukset ovat myös poikkeuksellisen mittavia, joten niihin on moni varmasti perehtynyt. Esimerkiksi 2018–2019 aktiivimalli leikkasi etuutta alle 5 prosenttia ja sen pystyi välttämään omalla aktiivisuudella. Nykyiset leikkaukset ovat kymmeniä prosentteja, kommentoi Kaisa Tikka.