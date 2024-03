Kelan palvelupiste Somerolla suljetaan – kaupunki avaa asiointipisteen

Kelan palvelupiste Somerolla on palvellut asiakkaita ajanvarauksella ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.

Someron kaupunki avaa asiointipisteen myöhemmin. Asiointipisteellä saa yleistä ohjausta Kelan palveluihin ja hakemuslomakkeita. Lisäksi sinne voi jättää postia Kelaan.

Someroa lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Salossa ja palvelee iltapäivisin maanantaista keskiviikkoon klo 12–15.30.

Useimmat Kela-asiat hoituvat puhelimitse ja verkossa

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa tai puhelimessa. Kelan asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Elämäntilannekohtaiset palvelunumerot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/soita-kelaan.

Kelan palvelupisteiden ja kuntien asiointipisteiden osoitteet ja aukioloajat löytyvät kela.fistä. Tarkista, missä Kelalla on palvelupisteitä Varsinais-Suomessa ja miten ne ovat auki. Someron lähin palvelupiste Salossa on avoinna ma–ke klo 12–15.30.

Lue lisää