Luustoa kuormittava liikunta vähenee nuoruudessa, jolloin sitä erityisesti tarvittaisiin

Tutkimuksessa tarkasteltiin luuliikunnan muutoksia kolmen vuoden tutkimusjakson aikana nuorilla, jotka olivat keskimäärin 11-vuotiaita tutkimuksen alkaessa. Vaikka luuliikunnan määrä väheni kaikilla nuorilla, sen määrä pysyi korkeampana fyysisesti parempikuntoisilla nuorilla. Huonokuntoisten nuorten luuliikunnan määrä myös väheni nopeammin.

Esimurrosikä ja murrosiän alku ovat erityisen suotuisaa aikaa edistää luuston terveyttä liikunnan avulla. Luuliikunta sisältää riittävän voimakasta iskutusta ja kuormitusta, kuten hyppimistä, loikkimista ja suunnanmuutoksia. Esimerkiksi monet maila- ja pallopelit sekä telinevoimistelu ovat hyvää luuliikuntaa.

"Suurin osa koko elämänaikaisesta luumassasta kerrytetään lapsuuden ja nuoruuden aikana", sanoo lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

"Lapsuuden ja nuoruuden aikana kehittynyt vahva luusto auttaa muun muassa ehkäisemään osteoporoosia myöhemmin elämässä. Tämän vuoksi erityisesti huonokuntoisimpien nuorten luuliikuntaa pitäisi tukea", Eerola jatkaa.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin yli 550 nuoren liikemittareilla mitattua luuliikunnan määrää kolmen vuoden aikana. Tutkimus julkaistiin Journal of Medicine and Science in Sport -tiedelehdessä ja sitä on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

