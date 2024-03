Team Rynkebyn Spin of Hope -sisäpyöräilytapahtuma tulee taas – tule mukaan polkemaan lasten hyväksi 23.3.2024!

Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueet keräävät varoja vakavasti sairaille lapsille ja heidän perheilleen ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi selviäisi sairaudesta. Hanke huipentuu kesällä 2024, kun joukkueet pyöräilevät Pariisin yhdessä 2500muun Team Rynkeby -pyöräilijän kanssa ympäri Euroopan.

Spin of Hope on Pohjoismaiden suurin sisäpyöräilytapahtuma, jossa osallistujat yhdessä polkevat taistellakseen lasten syöpää vastaan. Tänä vuonna Spin of Hope -tapahtuma järjestetään kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Ohjelmassa on kaikille sopivia ja eri teemaisia sisäpyöräilytunteja, joita saapuu ohjaamaan muun muassa valovoimainen Janni Hussi ja energinen Elina Gustafsson. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on myös lupautunut mukaan polkemaan ja antamaan tukensa vakavasti sairaille lapsille.

’’Olen todella iloinen, että viime vuonna Suomessa ensimmäistä kertaa järjestetty Spin of Hope -tapahtuma järjestetään taas ja olen vakuuttunut, että tapahtumasta tulee tänäkin vuonna erittäin onnistunut. Haluankin jo nyt kiittää kaikkia mukaan lähteneitä kuntosaleja, sisäpyöräilytuntien ohjaajia, Team Rynkeby -joukkueita ja muita vapaaehtoisia, jotka mahdollistavat tämän upean tapahtuman toteutumisen. Tapahtuman tuotoilla voimme osaltamme mahdollistaa monelle lapselle ja heidän perheilleen paremman tulevaisuuden.’’ sanoo Team Rynkeby Suomen maajohtaja Lea Koivisto.

Viime vuonna Suomessa Spin of Hope -tapahtumaan osallistui yli 500 pyöräilijää ja tapahtuman avulla kerättiin yhteensä noin 10.000,00 euroa, jotka ohjattiin Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle ja Sylva ry:lle.

Team Rynkebyn vuosittainen tuki mahdollistaa Aamu Suomen Lasten syöpäsäätiölle rahoittaa laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti lasten eri syöpien tutkimustyötä. Parhaiden syöpähoitojen edellytyksenä olevien kliinisten hoitotutkimusten lisäksi voidaan nyt myös rahoittaa perustutkimusta. Syva ry’lle lahjoitetut varat käytetään syöpään sairastuneiden lasten perheiden psykososiaalisen tuen hankkeisiin. Suomen lisäksi Team Rynkeby -säätiö on kerännyt rahaa myös Ruotsin, Tanskan, Norjan, Färsaarten, Islannin, Saksan ja Sveitsin joukkueiden sekä yhden yhteiseurooppalaisen joukkueen voimin. Vuonna 2023 Team Rynkeby -säätiö keräsi 9,1 miljoonan euron suuruisen lahjoituksen.

Kansainvälistä hyväntekeväisyyspyöräilyhanketta tukee Eckes-Granini Group yhdessä lahjoituksia saavien järjestöjen kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tapahtumaan: www.team-rynkeby.fi/tapahtumat

Mediakyselyt

maajohtaja Lea Koivisto +358405518159