Suomen korkein teräsveistos on nyt Saarijärvellä

”Teos kuvaa rohkeutta ja uskoa yhdessä tekemisen voimaan.” toteaa taideteoksen luonut jyväskyläläinen kuvanveistäjä Kari Alonen.

”Pallo hallussa ”­ yhdistää teräs- ja valotaiteen

Teoksessa voi nähdä valon kantajan, tanssijan, juoksijan ja pihdit. Kirkkaana loistava pallo hehkuu kuun lailla, ja siinä yhdistyy ruostumaton teräs ja valo. Teoksesta löytyy Kari Alosen töille tunnusomaiset piirteet ja on tunnistettavaa ”käsialaa”. Taideteoksessa on käytetty säänkestävää Cor-Ten -terästä, mitä Alonen on käyttänyt muissakin julkisissa veistoksissa.

ldea ja päätepiste samalla tehdastontilla

Ajatus teoksen toteuttamisesta syntyi elokuussa 2022, kun Alonen kuuli tehtaan varastoalueelta kierrätykseen menossa olevista teräslevyn kappaleista. ”Pallo hallussa”-teoksen synnyn mahdollisti teräksen uusiokäytön mahdollisuus ja ympärillä olevien ihmisten innostus. Kierrätetyn teräksen lisäksi teoksessa on käytetty myös Cor-Ten-terästä. Kierrätyksen toteutumista todistaa myös alun perin säiliöksi valmistettu taideteoksen jalusta. Myöhemmin keväällä jalusta viimeistellään kokoontumistilaksi.

Taideteos sopii aiheen ja materiaalinkin mukaan teoksen sijoituspaikkaan Boweco Oy:n tehdaskiinteistön tontilla. Yritys on erikoistunut biokattiloiden, säiliöiden, savupiippujen ja suurten teräsrakenteiden valmistukseen. ”Ihan joka päivä mekään emme pääse tekemään taidetta.” toteaa toimitusjohtaja Kimmo Kantalainen. Teoksen kaikki osat on leikattu, taivutettu ja hitsattu yrityksen tiloissa. ”Tämä on suurin koskaan tekemäni taideteos - työ vaati jo mittakaavankin puolesta paljon erilaista ammattiosaamista.” kiittelee Alonen yli 14 tonnia painavan teoksen valmistumisesta.

Teos kulki siis 150 metrin matkan varastoalueen kierrätysraudasta maamerkiksi nykyiselle paikalleen. Teoksen toteutukseen aikaa kului yhteensä puolitoista vuotta.

Kiinnostus ennätysmäistä

Taideteos on herättänyt paljon kiinnostusta ja keskustelua. Design Alosen somekanaviin on tullut jo reilussa viikossa yli 1000 tykkäystä ja kommenttia. ”Mikään aikaisempi työ ei ole herättänyt näin laajaa huomiota.” toteaa nuorempi kuvanveistäjä Samuli Alonen.

Kun teos on kokonaan viimeistelty ja sen ympäristö saatu maisemoitua, Saarijärvellä on tarkoitus järjestää mahdollisuus tutustua taideteokseen lähemmin.