Digitaalinen sote-keskus laajenee Ouluun – apu tulee sinne missä sinäkin olet

Käytännössä digitaalisen vastaanoton pariin voi kääntyä lähes minkä tahansa asian kanssa, joka aiemmin olisi vienyt terveyskeskuksen perinteiselle vastaanotolle.

”Ihan samat palvelut ovat tarjolla kuin kivijalassa toimivassa sote-keskuksessa. Toki sillä rajoituksella, että mitkä asiat soveltuvat digikanavissa hoidettavaksi”, Katja Rääpysjärvi, Digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtaja kertoo.

Digitaalisen sote-keskuksen chat-vastaanotolla voi asioida, kun oireet eivät vaadi fyysistä tutkimusta. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset infektiot, kuten pitkittynyt nuha tai yskä, iho-oireet, sukupuolitaudit, virtsatieinfektio tai silmätulehdus. Myös erilaiset tuki- ja liikuntaelinten vaivat tai lyhyen sairausloman tarpeen arviointi voidaan tehdä Digitaalisen sote-keskuksen kautta. Ammattilainen tekee hoidon tarpeen arvion ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

Asiakas tarvitsee palvelua varten tietokoneen, mobiililaitteen – minkä tahansa laitteen, jolla pääsee internettiin ja sitä kautta vastaanotolle.

“Yhteyden saa varsin nopeasti. Hoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin, jonka jälkeen asiakas saa välittömästi apua tai hänet ohjataan kivijalkapalveluun.”

Digitaalisessa sote-keskuksessa toimii myös mielenterveys-chat, jossa asiakas voi keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, jos hän tarvitsee tukea mielenterveyden ongelmissa tai kriisissä. Palvelu on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille. Mielenterveys-chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–20.

Digitaalinen sote-keskus on avoinna myös iltaisin ja viikonloppuisin kaikissa kiireellisissä ja kiireettömissä asioissa. Palvelun vastausviive on lyhyt ja asiakas saa lyhyessä ajassa kontaktin ammattilaiseen. Palvelu on nopea ja turvallinen. Digitaalisessa sote-keskuksessa asioivan tulee kirjautua palveluun vahvalla tunnistautumisella joko pankkitunnusten tai mobiiliavaimen avulla.

Pohteen Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee Pohteen verkkosivujen lisäksi myös Omaolon kautta osoitteessa www.omaolo.fi tekemällä ensin oirearvion, joka antaa oireisiin sopivan arvion hoidon tarpeesta. Oirearvio yhdistää asiakkaan tarvittaessa ammattilaiselle tai ajanvaraukseen, ja heillä on käytössään Omaolossa tehty oirearviointi. Asiakas voi täyttää myös Omaolon terveystarkastuksen ja lähettää siitä saadut tulokset elintapaohjaajalle ja aloittaa oman terveytensä tueksi etänä toteutettavan etäelintapaohjauksen.

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut korvaavat Oulun Omahoidon palvelut vaiheittain. Oulun Omahoidon vastaanottojen avoin viestikanava ja chat-palvelut sulkeutuvat 25. maaliskuuta. Uudet asiakkaat eivät ole voineet kirjautua Omahoitoon enää 15. maaliskuuta jälkeen. Vanhojen asiakkaiden kohdalla Oulun Omahoidon alusta on toiminnassa huhtikuun loppuun saakka. Omahoidon alustalta löytyvät ohjeet aiemmin tallennettujen tietojen säilyttämistä varten.

Digitaalinen sote-keskus löytyy Pohteen verkkosivuilta www.pohde.fi ja digitaalisiin palveluihin kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi pankkitunnusten avulla.

Digitaalinen sote-keskus on kiireisin maanantaisin. Näin ollen palveluun kannattaa kirjautua jo viikonloppuna, mikäli sille tulee tarvetta.