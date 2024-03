Lempäälän Hirvikallion maa-aineksen ottamista ja vastaanottoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelman lausunto ohjaa YVA-menettelyn jatkoa

NCC Industry Oy suunnittelee Lempäälän Marjamäen koillispuolella sijaitsevalla Hirvikallion maa-aineksen ottoalueella toiminnan laajentamista kasvattamalla maa-ainesten ottomääriä ja ottoalueen kokoa. Alueella on Lempäälän kunnan viranomaislautakunnan 23.6.2021 myöntämä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa maa-ainesten ottamiseen sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Luvan mukaisesti alueelle saa loppusijoittaa ylijäämämaita vuosittain enintään 40 000 tonnia.

Laajennuksen myötä alueelle tullaan loppusijoittamaan kierrätyskelvottomia ylijäämämaita, vieraslajimaita, ruoppausmassoja ja liejuista savea sekä Pirkanmaan alueelle tyypillisiä arseenimaita. Loppusijoitettavan maa-aineksen määrää tullaan lisäämään nykyiseen toimintaan verrattuna. Alueella tullaan kierrättämään myös betoni- ja tiilijätettä, EEJ-betonia, puujätettä ja ylijäämämaita.

Lausunnossa huomioitiin selvennystarpeita hankkeen kuvauksiin ja arviointeihin

Pirkanmaan ELY-keskus piti esitystä vaikutusten arvioinnin toteutuksesta pääosin riittävänä. ELY-keskus antoi kuitenkin ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskevassa lausunnossa tarkennuksia arvioinnin toteutukseen. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota ohjelmassa esitettyjen hankkeen vaihtoehtojen ja toiminnan kuvaukseen, joita katsottiin olevan tarpeen tarkentaa. Yhteysviranomainen ohjasi lausunnossa muun muassa meluvaikutusten ja ilmaan aiheutuvien vaikutusten arvioinnin toteutusta sekä korosti maisemavaikutusten havainnollistamisen tarpeellisuutta.

Annetut lausunnot ja mielipiteet huomioitiin kattavasti lausunnossa

Hirvikallion YVA-ohjelmasta toimitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle viisi lausuntoa ja kaksi mielipidettä, jotka huomioitiin ohjelmalausunnossa. Viranomaisten antamissa lausunnoissa huomiota kiinnitettiin maankäyttöön liittyvien vaikutuksien ja maisemavaikutuksien arviointiin sekä huomioitiin muun muassa hankkeen aiheuttamat melu- ja pölyvaikutukset. Maankäytön osalta tuotiin esille hankkeen pitkäaikaisen toiminnan vaikutus vaikutusalueen kaavojen toteutumiselle ja alueen tulevalle kehittämiselle.

Mielipiteissä oltiin huolissaan toiminnan laajentumisen aiheuttamista vaikutuksesta melun ja pölyn määrään. Eri melulähteiden lisääntymisen myötä melun yhteisvaikutukset kasvaisivat. Myös uusien toimintojen kuten arseenimaiden käsittely alueella aiheutti huolta alueen ympäristössä olevien talousvesikaivojen vedenlaadun osalta.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta luettavissa verkossa

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/HirvikallionmaaainesYVA.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima yhtenäinen esitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista sisältäen myös arvion ympäristövaikutusten merkittävyydestä. Arviointiselostusta laadittaessa on otettava huomioon hankkeen arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt huomiot ja vaatimukset. YVA-selostus on alustavan aikataulun mukaan tarkoitus toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle syksyllä 2024.

Lisätietoja: