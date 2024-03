Eekoo on Suomen innostavin työpaikka

Eekoolle voitto keskisuurten yritysten sarjassa

Etelä-Karjalan Osuuskauppa on jälleen yksi Suomen innostavimmista työpaikoista ja sijoittui keskisuurten yritysten parhaimmaksi työpaikaksi. Suomen innostavimmat työpaikat on Eezy Flown vuosittainen tunnustus poikkeuksellisen hyvät henkilöstötutkimuksen tulokset saavuttaneille organisaatioille.

Tunnustukset perustuvat henkilöstökokemusta mittaavan PeoplePower-tutkimuksen pohjalta laskettuun indeksiin. Vastaajina oli noin 150 000 työntekijää kymmeniltä toimialoilta ympäri Suomen, Ahvenanmaalta Lappiin ja Vaasasta Joensuuhun. Tutkimustietoa on kerätty vuodesta 2014 ja Suomen Innostavimpia työpaikkoja on palkittu 2015 lähtien. Edellisenä vuonna Eekoo sijoittui keskisuurten yritysten sarjan kolmanneksi parhaaksi.



Eekoolla koko S-ryhmän paras henkilöstön työtyytyväisyys

Vuosittainen työyhteisötutkimus on tärkeä väline kehitettäessä toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Marraskuussa 2023 tehtävässä tutkimuksessa Eekoo sai historiansa parhaimman tuloksen, kun henkilökunnan tyytyväisyyttä mittaava indeksi kohosi lähes kah-della, sen ollessa nyt 81,1. Eekoon tulos oli alueosuuskauppojen paras.

Työtyytyväisyystutkimuksen tulos kehittyi positiivisesti jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Henkilökunnasta tutkimukseen vastasi ennätykselliset 97 %. Tuloksissa korostuu erityisesti hyvän työnantajakuvan positiivinen kehitys: peräti 93 % tutkimukseen vastanneista suosittelisi Eekoota työnantajana.

- Omistautunut ja innostunut henkilöstö, Eekoon ihmeidentekijät, on aidosti tärkein voimava-ramme ja hyvä fiilis lähtee hyvästä johtamisesta jokaisessa toimipaikassamme. Tätä tukemassa on strategiamme sekä eekoolaisen johtamisen periaatteet. Olen valtavan kiitollinen saamastamme tunnustuksesta, joka kertoo pitkäjänteisen työn tuloksista ja onnistumisesta yhdessä koko henkilöstömme kanssa. Kiitos kaikille työkavereille Eekoossa tästä hienosta tunnustuksesta, iloitsee Eekoon henkilöstö- ja viestintäjohtaja Päivi Jäkälä.



S-ryhmän Osuuskauppojen tulokset ovat vuodesta toiseen olleet kärjen tuntumassa. Tänä vuonna Suomen Innostavin suurten yritysten työpaikka oli Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja pienten organisaatioiden sarjan voittaja oli Into Seinäjoki Oy.